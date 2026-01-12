我的頻道

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

金球獎／趙婷新片「哈姆奈特」獲最佳影片 甜茶奪影帝

川普說伊朗來電要談判 另警告伊朗踩1紅線「美正考慮強硬選項」

編譯盧思綸／即時報導
川普總統11日在佛州準備乘空軍一號。(美聯社)
川普總統11日在佛州準備乘空軍一號。(美聯社)

巴倫周刊（Barron's）報導，川普總統11日晚間表示，伊朗似乎已經跨越殺害抗議者的紅線，美軍正在權衡一些非常強硬的選項。另外CNN報導，川普證實，伊朗曾於10日致電談判。

伊朗多地爆發大規模反政府示威，路透引述總部位於美國的人權團體HRANA最新數據指出，已核實490名抗議者與48名安全人員死亡，總計超過500人死亡；這場大規模示威自去年12月28日爆發至今，已有超過1萬600人被捕。川普日前曾放話，若德黑蘭殺害抗議者，美國政府不排除介入。

川普11日在空軍一號上被問及伊朗是否已跨越他先前所說紅線時，告訴記者：「看起來他們似乎開始這樣做了。」

「我們非常嚴肅看待這件事，」川普說：「軍方正在評估，我們也在考慮一些非常強硬的選項。我們會做出決定」。

CNN報導，川普表示，「他們昨天打來了，伊朗打來談判」。川普說：「伊朗領導人想談判。我認為他們已經厭倦被美國痛打。伊朗想跟我們談。」

耶路撒冷郵報11日引述每日電訊報報導，川普已聽取對伊朗採取行動的各項簡報；多名國防高層示警，軍方仍需更多時間為可能的打擊做好準備，並稱在展開任何行動前，必須先「整合美軍部署並強化防禦」。

