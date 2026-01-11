我的頻道

伊朗是替死鬼？爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

馬查多提議和平獎轉讓川普 諾貝爾協會說不行

編譯中心／綜合報導
委內瑞拉反對派領袖馬查多有意將2025諾貝爾和平獎贈與川普總統，但諾貝爾當局說不可以。圖為去年12月馬查多獲獎後在挪威舉行記者會。(美聯社)
挪威諾貝爾協會10日表示，根據規定，諾貝爾和平獎無法轉讓、共享或撤銷。此前，委內瑞拉反對派領袖馬查多曾暗示，她可能會把自己的2025年和平獎給予美國總統川普

川普總統8日表示，委內瑞拉反對派領袖馬查多(Maria Corina Machado)將於下周到華盛頓，並暗示他打算會晤這位諾貝爾和平獎得主。

川普接受福斯新聞頻道節目主持人漢尼提(Sean Hannity)訪問時說：「據我所知，她(馬查多)下周某一時間會過來，我期待和她打招呼。」

這將是川普和馬查多首次會面，時間點正值美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦並押送紐約受審約一周後。檢方以毒品走私和持有武器等罪名起訴這兩人。

路透報導，挪威諾貝爾協會(Norwegian Nobel Institute)發布聲明指出，依據諾貝爾獎基金會(Nobel Foundation)章程，獎項一經頒布即為最終版且永久性的決定，不接受任何申訴。該機構同時強調，委員會在獎項發布後，不會對得主後續行為或言論發表評論。

挪威諾貝爾委員會(Norwegian Nobel Committee)與挪威諾貝爾協會8日表示，「一旦諾貝爾獎項公布，就不可能被撤銷、分用或轉讓他人」，並說：「這項決定為最終裁定，永遠有效。」

馬查多則在5日接受福斯新聞接受主持人漢尼提採訪時說，將和平獎贈予川普，會是委內瑞拉人民為美國俘獲該國總統馬杜洛而表達的感謝之舉。

尚漢尼提追問，「你是否曾提出要把諾貝爾和平獎給他？」他問：「這真的發生了嗎？」

馬查多回應說：「其實還沒發生。」

川普長久以來對諾貝爾和平獎展現濃厚興趣，並不時將獎項與自身外交成果做連結。他表示，下周在華府與馬查多會面時，若獲贈該獎，他將感到極大榮耀。

馬查多過去是委內瑞拉國民議會成員，但遭效忠馬杜洛的機關禁止參與2024年大選。她隨後支持前外交官龔薩雷茲(Edmundo Gonzalez)。

龔薩雷茲雖被廣泛視為真正的勝選者，馬杜洛卻仍宣布連任。獨立觀察家的選票稽查顯示，委國官方開票結果存在明顯異常。

