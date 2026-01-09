限制對委用兵「形同反美軍」 川普致電斥責投贊成票共和黨參議員

我的頻道

編譯周辰陽／即時報導
川普總統9日在白宮東廳會晤石油公司高管。(美聯社)
川普總統9日在白宮東廳會晤石油公司高管。(美聯社)

川普總統下令美軍突襲委內瑞拉，並擄獲委國總統馬杜洛夫婦後，參議院8日推動一項與「戰爭權力法」相關的決議案，意在限制川普未經國會授權即採取進一步軍事行動。華爾街日報9日引述知情國會與白宮人士報導，川普川普當天親自致電投下贊成票的共和黨參議員，斥責他們支持這項象徵性否定政府在委內瑞拉行動的決議。

知情人士指出，川普致電的對象包括保羅（Rand Paul）、柯林斯（Susan Collins）、霍利（Josh Hawley）、穆考斯基（Lisa Murkowski）與楊恩（Todd Young）等5名參議員。另有兩名消息人士透露，川普在至少部分通話中直言，這些參議員的投票形同反對軍方。

另外，據親近川普與另一名參議員戴恩斯（Steve Daines）的人士透露，川普起初也對戴恩斯錯過投票感到不滿。不過，在戴恩斯解釋自己因結婚週年紀念而缺席，並承諾將在下周最終表決時與川普立場一致、投下反對票後，川普的情緒才逐漸平復。一名白宮資深官員形容，戴恩斯是總統「親近的盟友」。

知情人士表示，川普知道這次投票不會改變政策，也不會實質削弱他的權力，但仍選擇致電參議員，因為他認為這些人是在針對他個人投下反對票。川普同時將此視為對他所認定「極為成功」的軍事行動投下反對票，也等同否定執行任務的官兵。

川普同時在真實社群發文，川普批評與民主黨聯手支持該決議案的共和黨參議員，表示共和黨人應該為他們感到「羞恥」，並點名這5人「永遠不應再當選公職」。白宮官員指出，川普對參院8日的程序性投票格外憤怒，並已指示幕僚務必確保下周針對該決議案的最終表決，不會出現對他不利的結果。

