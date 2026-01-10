川普稱委內瑞拉同意合作 美軍取消第2波攻擊

美方宣布已經扣押了第五艘委內瑞拉油輪。圖為停泊在委國岸邊的另一艘油輪。（美聯社）

川普 總統9日凌晨在社群網站「真實社群」(Truth Social)發文寫道，委內瑞拉 已經同意跟美國合作(cooperation)，美軍原訂要對委國發動的第二波攻擊因此取消。

川普表示，委內瑞拉正在大量釋放政治犯，這是「尋求和平」(Seeking Peace)的跡象。川普寫道，這是委內瑞拉「非常重要且明智的動作」。

他表示，美國與委內瑞拉目前合作良好，尤其是在重建方面，未來委國石油 及天然氣基礎建設將有更大、更好、更現代化的模式。

川普寫道：「由於雙方合作，我已經取消原本預計的第二波攻擊，現在看來第二波攻擊已經沒有必要，不過，基於安全與安保考量，所有船隻將繼續留在原位。」

他在文中表示，美國石油巨擘(BIG OIL)將在委內瑞拉投資至少1000億元，「謝謝大家對此事的關注」。

另外，華爾街日報引述美國官員指出，美國海岸防衛隊9日清晨登上第五艘與委內瑞拉有關的油輪，並持續監視其他試圖避開美方封鎖的油輪，這些船隻往返委內瑞拉且受到美方制裁。

官員和航運安全和追蹤公司Vanguard指出，美國海岸防衛隊登上的船隻名為Olina。這艘船先前名為Minerva M，因涉及運輸俄羅斯石油受到美國制裁。美國幾天前也曾扣押一艘懸掛俄國國旗且由俄國海軍護送的油輪，升高美俄緊張局勢。

追蹤國際航運資訊的「海洋交通」(Marine Traffic)網站指出，Olina懸掛的是東帝汶國旗，它去年11月中最後一次回傳位置，是在委內瑞拉海岸附近。

川普政府近期以扣押油輪行動對委內瑞拉臨時政府施壓，意圖迫使所謂的「影子艦隊」停止運作。影子艦隊由1000多艘老舊油輪組成，透過各種欺瞞手段，暗中運送受制裁的非法石油。