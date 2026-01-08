川普顧問稱美將「瓦解」中國稀土主導地位 促歐洲對中關稅跟進

川普總統的貿易和製造業資深顧問納瓦羅2025年5月29日在白宮。(路透)

川普 總統的的白宮貿易顧問納瓦羅預測，美國的工業突破將有助於提升國內產量，並消除中國在稀土 市場的主導地位。

納瓦羅在彭博電視節目的專訪中表示：「中國現在不斷對歐洲、印度與美國秀肌肉，基本上是在說：我們想怎麼做就怎麼做，要是你敢阻止，我們就把你們的關鍵礦物拿走。」

他認為，中方之所以採取這種姿態，是因為自認在稀土方面擁有壟斷地位，但這「只是時間問題」，強調美國的創新能力將「迅速瓦解」中國對稀土的「武器化」。

川普與中國國家主席習近平2025年10月達成貿易休戰協議，但華府仍持續推動政策，試圖讓美國逐步擺脫對中國磁鐵供應的依賴。納瓦羅說：「那麼，過渡期間要幹嘛？就是搞外交。如果有人覺得這是軟弱，那他們根本看不懂棋局。」

納瓦羅還表示，川普與「兇殘的獨裁者」保持溝通管道暢通至關重要。他所指的這類對象包括習近平、俄羅斯總統普亭以及土耳其總統厄多安，同時也呼籲歐盟對中國提高關稅 ，此舉可能進一步加劇美歐貿易關係的緊張，而跨大西洋關係已因美國企業的數位稅爭議而受損。

他說：「我們正強烈鼓勵歐洲採取與我們完全相同水準的關稅，理由很簡單：當總統提高關稅，保護美國免於中國的不公平行為時，中國就無法在美國賣那麼多產品。那會賣到哪裡去？傾銷到歐洲，傾銷到墨西哥。」

▼收聽一洲焦點Podcast：