我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

「哈米尼去死」伊朗反政府抗議延燒 全國斷網恐成鎮壓前奏

川普團隊擬全面掌控委國石油數年 目標油價每桶降至50元

編譯廖振堯／綜合報導
川普團隊計畫全面掌控委國石油，在多年經營後，川普相信油價可降至每桶50元。圖為委內瑞拉煉油廠。(美聯社)
川普團隊計畫全面掌控委國石油，在多年經營後，川普相信油價可降至每桶50元。圖為委內瑞拉煉油廠。(美聯社)

川普總統及顧問團據傳正擬定一項全面計畫，要在未來數年主導委內瑞拉石油產業，屆時美國將實質掌控西半球絕大部分的石油儲備，川普更相信此舉有助於將每桶原油降至他理想中的50元價格；然而低油價可能重創美國頁岩油產業，也就是川普總統的大票倉之一。

華爾街日報報導，知情人士稱該計畫將一定程度上控制委內瑞拉國營石油公司PdVSA，川普政府將致力於收購並可能分銷該公司的石油，包括透過過去和現有與雪佛龍(Chevron)等能源公司的合資企業。美國官員據傳也在考慮將委內瑞拉石油出售給包括摩科瑞(Mercuria)、托克(Trafigura)、Vitol等多家經銷商和國際能源公司。

知情人士透露，自委國總統馬杜洛被捕以來，美國與委政府官員的一些會談重點，在於美國如何主導提高委國石油產出。近年來，美國的石油制裁切斷了委國與許多石油買家的聯繫，石油產量因而下滑，目前最大買家就是中國。若美國控制委國石油生產、行銷和經銷，便能大幅度控制石油最終去向，以及美國公司如何分配利潤。

該計畫也有助於實現川普政府的兩大主要目標：將俄羅斯和中國排除在委內瑞拉之外，以及降低美國消費者的能源價格。不過現在油價已在低檔，美國基準油價7日徘徊在每桶56元左右。川普一直希望美國生產商能幫助他實現政治目標，卻難以說服他們提高原油產量，因為許多公司認為每桶50元就是底線，低於這個價格就會無利可圖。持續的低油價恐重創頁岩油產業，這一直是川普的重要支持者。

另一個挑戰是委國石油產業十分破敗，多年來一直缺乏投資和發展，美國企業可能得投入數百億元才能提高產量，但在低油價的背景下，這些公司可能不願意輕易掏錢。PdVSA未回應記者的評論請求，不過發聲明證實其和美國一直在談判原油銷售事宜，但這些談判是基於商業交易。

川普團隊計畫全面掌控委國石油，在多年經營後，川普相信油價可降至每桶50元。圖為委...
川普團隊計畫全面掌控委國石油，在多年經營後，川普相信油價可降至每桶50元。圖為委內瑞拉海上鑽油平台。(美聯社)

石油 川普 油價

上一則

川普打算怎麼「買」格陵蘭？傳每人普發10萬美元

下一則

「戰爭依法要國會授權」參院通過決議 禁川普再向委國動武

延伸閱讀

馬克宏批川普政策 警告「強權即公理」令人憂台灣遭進一步包圍

馬克宏批川普政策 警告「強權即公理」令人憂台灣遭進一步包圍
川普怎麼「買」格陵蘭？傳送每人10萬美元

川普怎麼「買」格陵蘭？傳送每人10萬美元
川普出招救房貸族 下令「二房」狂掃2千億房貸債券

川普出招救房貸族 下令「二房」狂掃2千億房貸債券
川普稱守國際法 但唯一限制是「我的道德」

川普稱守國際法 但唯一限制是「我的道德」

熱門新聞

哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

2026-01-03 16:03
委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

2026-01-03 11:11
川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

2026-01-03 12:06
馬杜洛在社媒Instagram上貼出他與中國特使邱小琪會見的照片。(取材自Instagram)

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

2026-01-03 20:45
（取自白宮X帳號）

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

2026-01-03 11:38
美國總統川普將抓捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動形容為一次「完美執行」的美國軍力展示，但紐約時報披露領頭的「契努克」直升機被擊中，飛行領隊腿部三度中彈。（路透資料照片）

川普口中「完美」任務？美軍抓捕馬杜洛一度瀕臨失敗 驚險內幕曝光

2026-01-07 23:22

超人氣

更多 >
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課
委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低