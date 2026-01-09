川普團隊擬全面掌控委國石油數年 目標油價每桶降至50元

川普團隊計畫全面掌控委國石油，在多年經營後，川普相信油價可降至每桶50元。圖為委內瑞拉煉油廠。(美聯社)

川普 總統及顧問團據傳正擬定一項全面計畫，要在未來數年主導委內瑞拉石油 產業，屆時美國將實質掌控西半球絕大部分的石油儲備，川普更相信此舉有助於將每桶原油降至他理想中的50元價格；然而低油價 可能重創美國頁岩油產業，也就是川普總統的大票倉之一。

華爾街日報報導，知情人士稱該計畫將一定程度上控制委內瑞拉國營石油公司PdVSA，川普政府將致力於收購並可能分銷該公司的石油，包括透過過去和現有與雪佛龍(Chevron)等能源公司的合資企業。美國官員據傳也在考慮將委內瑞拉石油出售給包括摩科瑞(Mercuria)、托克(Trafigura)、Vitol等多家經銷商和國際能源公司。

知情人士透露，自委國總統馬杜洛被捕以來，美國與委政府官員的一些會談重點，在於美國如何主導提高委國石油產出。近年來，美國的石油制裁切斷了委國與許多石油買家的聯繫，石油產量因而下滑，目前最大買家就是中國。若美國控制委國石油生產、行銷和經銷，便能大幅度控制石油最終去向，以及美國公司如何分配利潤。

該計畫也有助於實現川普政府的兩大主要目標：將俄羅斯和中國排除在委內瑞拉之外，以及降低美國消費者的能源價格。不過現在油價已在低檔，美國基準油價7日徘徊在每桶56元左右。川普一直希望美國生產商能幫助他實現政治目標，卻難以說服他們提高原油產量，因為許多公司認為每桶50元就是底線，低於這個價格就會無利可圖。持續的低油價恐重創頁岩油產業，這一直是川普的重要支持者。