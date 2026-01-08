FCC寬限外國無人機禁令 Nvidia、方舟等零組件獲准進口至今年底

圖為黑龍江六旋翼無人機在零下36攝氏度環境中試飛。（新華社）

聯邦通訊委員會（FCC）周三表示，將豁免部分新型外國製無人機 及關鍵零組件，不受限於去年12月通過的全面進口禁令。

FCC依據國防部 的建議，將部分零組件和無人機的進口豁免期延長至2026年底。

獲准進口的無人機廠商包括Parrot、Teledyne FLIR、Neros Technologies、Wingtra、Auterion、ModalAI、Zepher Flight Labs和AeroVironment的型號，豁免期限至2026年底。

此外，FCC也開了方便之門，核准美國無人機廠商可以繼續進口由Nvidia輝達(另稱英偉達)、ModalAI、Panasonic、Sony、三星及方舟電子（ARK Electronics ）等公司生產的無人機關鍵零組件。

上個月，FCC表示已將所有外國製無人機及關鍵零組件列入「涵蓋清單」（Covered List）。這表示大疆（DJI）、道通智能（Autel）及其他外國無人機公司，將無法取得在美國銷售新型號無人機或關鍵零組件所需的 FCC 許可，因為這些產品對美國國家安全構成不可接受的風險。

FCC上月發布的這項指示，並未禁止進口、銷售或使用先前已授權的任何現有型號無人機，也不影響任何先前購買的無人機，消費者可繼續使用任何先前合法購買的無人機。

FCC同時表示，美國政府機關採購的新型無人機不受此限制影響。然而，在美國境外購買且名列「涵蓋清單」的無人機，不得在美國境內操作。

不少團體對FCC命令的影響範圍表達憂心。美國黃豆協會（American Soybean Association）上個月指出，「在缺乏本土製造替代方案的情況下，突然限制其使用，恐會為已面臨微薄利潤與市場不確定性的農民，增添新的財務和營運負擔。」

由參議員維克（Roger Wicker）領銜的參議院軍事委員會14位共和黨員在聯合聲明中表示，川普「禁止從敵對國家進口無人機及其零組件以保護美國產業是正確的」，並強調也提供了「轉向美國製無人機的過渡時間，也讓我們能繼續與盟友及夥伴密切合作，重建小型無人機零件的自由市場供應鏈 」。

全球最大無人機製造商大疆（DJI）上個月批評這項決定，並指出在美國運作無人機的1800多家州政府及地方執法和緊急應變機關中，超過 80% 使用大疆的技術。