我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

堵車費實施1年車流減11% 華埠仍有不滿：客流大減且一樣堵車

紐約州違規U型轉彎首納扣分制 首次違規最高可罰150元

美媒：川普政府向羅德里格斯提3要求 否則恐步馬杜洛後塵

編譯高詣軒／即時報導
委內瑞拉副總統羅德里格斯5日在卡拉卡斯宣誓就任代理總統。（路透）
委內瑞拉副總統羅德里格斯5日在卡拉卡斯宣誓就任代理總統。（路透）

委內瑞拉副總統羅德里格斯5日宣誓就任委國代理總統。美媒Politico同日獨家報導，美國川普政府正要求羅德里格斯，若想避免與委國總統馬杜洛面臨相同命運，就要採取幾項馬杜洛先前拒絕的親美行動。

一位知情美國官員和一位熟悉美國政府內部討論的人士透露，美國官員已告訴羅德里格斯，美方希望看到她至少採取3項措施，即打擊毒品流竄、驅逐境內對美國有敵意的伊朗與古巴等其他國家或組織特工，以及停止向美國對手出售石油。

兩位知情人士說，美國官員還希望羅德里格斯最終能促成自由選舉並下台。這些要求的最後期限尚無定論，美國官員也強調委國近期內不會舉行選舉。

白宮拒絕向Politico置評，美國國務院則向Politico引據國務卿魯比歐先前的說法，即川普政府預期羅德里格斯比馬杜洛更願意配合。委國駐日內瓦聯合國代表團未立即回應置評請求。

一位美國高官說，目前政府重點是確保委國能維持穩定推進美國利益，但他不願就上述向羅德里格斯提出的要求置評。

魯比歐4日已在美媒暗示美方對卡拉卡斯的訊息。他說，美國將設定條件，使得在西半球，委內瑞拉不再是眾多美國對手交會點，這些對手包括伊朗、黎巴嫩真主黨，也不會再向美國輸出販毒黑幫、運毒船，更不再是販毒天堂。

Politico說，羅德里格斯從美方收到的指示透露，美委相關對話比魯比歐公開揭露的更具體明確和深入。一位接近川普政府的人士說，川普團隊認為羅德里格斯受美方嚴格控制，且有信心可隨心所欲擺布她，之後再拋棄她、繼續推進美國目標。

馬杜洛3日被抓後短短幾天，羅德里格斯的態度就從最初譴責馬杜洛被捕，轉變為4日表示邀請與美國合作。

魯比歐上周末受訪說，川普聲稱美國將「治理」委國，更多是為了影響羅德里格斯。魯比歐還強調委國舉行選舉的重要性，但也淡化改選舉行在即的期待。

一位美國高官說，其他川普幕僚傾向讓羅德里格斯無限期留任，例如先前領導與委方秘密外交的美國特使格瑞尼爾。該高官說，川普認為現在討論委國選舉時機未到，「我們當然希望看到選舉，但我們目前未與羅德里格斯討論此事」。

川普 馬杜洛 魯比歐

上一則

美擊斃馬杜洛警衛 含古巴32人 哈瓦那批美「恐怖主義」

下一則

馬杜洛自稱「戰俘」有盤算 法學者：待遇較優 戳川普「執法」之說

延伸閱讀

美擊斃馬杜洛警衛 含古巴32人 哈瓦那批美「恐怖主義」

美擊斃馬杜洛警衛 含古巴32人 哈瓦那批美「恐怖主義」
馬杜洛紐約出庭拒認罪 自稱仍是總統「我是被綁架的戰俘」

馬杜洛紐約出庭拒認罪 自稱仍是總統「我是被綁架的戰俘」
她挺馬杜洛 為何能壓和平獎得主 被視為委內瑞拉國最佳新領導？

她挺馬杜洛 為何能壓和平獎得主 被視為委內瑞拉國最佳新領導？
馬杜洛妻紐約出庭「右眼瘀青」律師控美軍釀重傷

馬杜洛妻紐約出庭「右眼瘀青」律師控美軍釀重傷

熱門新聞

哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

2026-01-03 16:03
委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

2026-01-03 11:11
一名德州居民正在填寫白卡申請表。法官29日裁定，衛生部自明年元月6日起，可與ICE共享「白卡」持有者的六項資料。(美聯社)

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

2025-12-31 09:04
川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

2026-01-03 12:06
（取自白宮X帳號）

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

2026-01-03 11:38
馬杜洛在社媒Instagram上貼出他與中國特使邱小琪會見的照片。(取材自Instagram)

馬杜洛被抓前1天才會中特使喊兄弟情誼 分析：美敲山震虎

2026-01-03 20:45

超人氣

更多 >
全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家

全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家
抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材
加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」
華人聚居區好市多、家得寶多人「零元購」 下場慘了

華人聚居區好市多、家得寶多人「零元購」 下場慘了
突襲委內瑞拉美國贏了面子 為何是中國更開心？

突襲委內瑞拉美國贏了面子 為何是中國更開心？