美接管委內瑞拉後 中俄數十億桶原油權益不明

編譯劉忠勇／綜合報導
目前約有8200萬桶原油存放在中國與馬來西亞海域的油輪上，其中逾1/4為委內瑞拉原油，其餘則來自伊朗。(路透)
美國上周末逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，流向中國的石油貿易如今看來岌岌可危，中國和俄羅斯在內的外國石油公司按現行協議有權取得的數十億桶原油，也是個未知數。

川普總統表示，美國將接管委內瑞拉，並由美國企業重建當地的石油產業，隨後向全球買家銷售「大量」原油，但並未提到中國。

委內瑞拉石油產業雖前景不明，但海上浮動倉儲所囤積大量受制裁的原油，將在未來幾個月為中國買家提供緩衝。根據數據情報公司Kpler的資料，目前約有8200萬桶原油存放在中國與馬來西亞海域的油輪上，其中逾1/4為委內瑞拉原油，其餘則來自伊朗。

以Martijn Rats為首的摩根史坦利分析師發布報告說，中國和俄羅斯的國有企業對委內瑞拉的石油資源擁有極大權益。不過，比起委內瑞拉國家石油公司(PDVSA)所掌握的逾2000億桶蘊藏量相比，顯得微不足道。

委內瑞拉出口量去年僅占中國石油進口4%，不過這南美洲國家提供一種獨特的黏稠、高硫原油，專用於生產瀝青，攸關建築和道路工程。此外，該原油價格折讓幅度極大，深受中國民營煉油廠青睞。

上海瀝青期貨6日應聲上漲，但受惠於短期供應充裕，價格仍僅略高於上月觸及的四年低點。此外，市場也密切觀察中國對燃料油的需求，燃料油往往被視為委內瑞拉原油的替代品。

在馬杜洛遭到逮捕之前，美國已對停靠委內瑞拉的船隻實施局部封鎖。川普上周六在記者會上表示，針對委內瑞拉石油產業的制裁將維持不變。由於涉及付款和原油所有權等問題，中國未來是否能順利購入已裝船但尚未售出的委內瑞拉貨物，目前仍不明朗。

摩根史坦利分析師說：「關鍵在於委內瑞拉的生產從現在起將如何演變，目前仍難以預測。然而，若從資源和技術層面來看，中長期的生產風險顯然傾向升高。」

摩根史坦利引述Wood Mackenzie統計指出，中國石油化工(簡稱中石化)在委內瑞拉擁有約28億桶原油的權益；其次為俄羅斯國有石油公司Roszarubezhneft與中國石油天然氣集團(中石油)。Roszarubezhneft曾在2020年購併了俄羅斯石油公司(Rosneft PJSC)在委內瑞拉的資產。

