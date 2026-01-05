聯邦92歲法官主審馬杜洛案 曾與川普交手封口費案

我的頻道

中央社／紐約5日綜合外電報導
馬杜洛（左二）5日首度在紐約南區法院出庭，對美方的指控並不認罪。右一為馬杜洛妻子佛羅雷斯，她的額頭上貼著繃帶。（路透）
馬杜洛（左二）5日首度在紐約南區法院出庭，對美方的指控並不認罪。右一為馬杜洛妻子佛羅雷斯，她的額頭上貼著繃帶。（路透）

委內瑞拉總統馬杜洛遭美國帶回紐約受審，這起全球注目的案件落在現年92歲的聯邦地區法官赫勒斯坦（Alvin Hellerstein）肩上。他數十年法官生涯中，曾經審理過許多知名大案。

中央社引述法新社報導，馬杜洛（Nicolas Maduro）與妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）今天首次出現在位於曼哈頓（Manhattan）的法庭，兩人對毒品恐怖主義與其他相關指控均不認罪。

馬杜洛2020年被控參與一起牽涉廣泛的毒品走私案，此案已由赫勒斯坦法官審理近15年，委內瑞拉前情報局卡瓦哈（Hugo Armando Carvajal）也因此遭到定罪。

赫勒斯坦畢業於哥倫比亞大學（Columbia University）法學院，1957年至1960年間曾在美國陸軍擔任律師，之後進入私人領域執業。

1998年，他被前總統柯林頓（Bill Clinton）提名為紐約南區聯邦地區法院（District Court for the Southern District of New York）法官。在他漫長的職業生涯中，曾審理過多起與2001年9月11日「蓋達組織」（Al Qaeda）恐攻相關的民事案件。

赫勒斯坦也曾與美國總統川普交手。川普曾希望將其在紐約的封口費案移由聯邦法院審理，不過遭到赫勒斯坦拒絕。

赫勒斯坦去年也阻止川普政府在未經法庭聽證的情況下，將被指稱為委內瑞拉黑幫的成員驅逐出境。

去年9月，科技新貴亦是社交名媛的賈維斯（Charlie Javice），被控在摩根大通銀行（JPMorgan Chase）1.75億美元交易中詐騙，赫勒斯坦判處她7年多徒刑。

在另一起備受矚目的重大詐騙案中，赫勒斯坦判處美國避險基金Archegos Capital創辦人比爾．黃（Bill Hwang）18年徒刑。

去年，陪審團認定法國巴黎銀行（BNP Paribas）在蘇丹的活動，有利於鞏固前統治者巴席爾（Omar al-Bashir）政權，赫勒斯坦判決法國巴黎銀行須向3名蘇丹原告賠償2075萬美元。

赫勒斯坦也曾在2015年命令美國政府必須公布大量照片，內容係關押在伊拉克與阿富汗的人遭到虐待。

美抓馬杜洛 台灣要慎思

馬杜洛首度出庭 自稱「戰俘被綁架」喊冤1句話遭法官打斷

馬杜洛出庭正反派示威 挺川與反戰派皆控綁架

馬杜洛紐約出庭 法院外吵翻天…緊鄰華埠 居民不堪其擾

