川普再暗示併吞 格陵蘭總理：夠了、停止幻想

格陵蘭總理尼爾森(右)與丹麥總理佛瑞德里克森(左)針對川普總統的拿下格陵蘭的言論，4日齊聲抨擊，「夠了」。(美聯社)

川普 總統在4日刊登的美國「大西洋月刊」專訪中直言，格陵蘭 和丹麥 自己得去理解「絕對決心行動」發出的信號；「我們的確需要格陵蘭，絕對需要。為了捍衛美國，我們需要它」。

全球第一大島格陵蘭是丹麥的海外半自治領土，而格陵蘭島的唯一武裝，是美國在當地駐軍。

格陵蘭總理尼爾森(Jens-Frederik Nielsen)立即發出明確警告：「夠了。」他在社群媒體臉書指出：「停止施壓，停止影射，停止兼併的幻想。」他談到：「我們願意對話和討論，但必須透過適當管道進行，並尊重國際法。」

丹麥總理佛瑞德里克森(Mette Frederiksen)4日也聲明，「所謂美國應接管格陵蘭的說法簡直荒謬至極；我在此嚴正要求美國，停止威脅長期緊密的盟友，並停止威脅別國人民，他們已說得很清楚，自己並非待價而沽的商品」。

美聯社報導，華府軍事干預委內瑞拉再度引發外界對這個丹麥自治領土處境的擔憂，由於格陵蘭處北極戰略要地，川普一再表示希望兼併格陵蘭。

川普總統4日搭乘空軍一號返回華府時在機上重申，「從國家安全角度而言，我們需要格陵蘭」，並預告「我們大概兩個月後會再處理格陵蘭的問題…讓我們20天後再來討論」。

川普最有影響力的白宮副幕僚長之妻米勒(Katie Miller)上周末在社群媒體貼出一張美國國旗覆蓋格陵蘭全島的地圖，並簡短留下一句「快了」(SOON)。

格陵蘭總理尼爾森批評米勒的貼文「無禮」。他說，「各國與人民的關係是建立在相互尊重和國際法上，而非無視我們地位與權利的象徵性姿態上」，他也強調，「沒有理由恐慌，也不必擔心。我們的國家是非賣品，我們的未來也不會由社群媒體貼文決定」。

對於米勒的貼文，丹麥駐美國大使索倫森(Jesper Moeller Soerensen)以「善意提醒」回應，表示作為北大西洋公約組織(NATO)成員國的丹麥已「大幅加強北極安全防衛」，並與美國密切合作。他說：「我們是親密盟友，應該繼續以這種方式合作」。

法國外交部發言人康夫勒(Pascal Confavreux)5日向法國電視一台(TF1)表達法方對丹麥的聲援，強調「國家邊界不能以武力改變」。

芬蘭總統史塔布(Alexander Stubb)4日深夜在社群平台X轉發丹麥總理佛瑞德里克森稍早呼籲美國停止威脅的聲明，並寫道：「格陵蘭和丹麥的事務只能由格陵蘭和丹麥決定。芬蘭全力支持我們的北歐盟友丹麥和總理佛瑞德里克森。」