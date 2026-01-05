魯比歐淡化川普「治理」委內瑞拉說法：只運用影響力來推動政策

2026年1月3日，美國總統川普（左）與國務卿魯比歐（中）及白宮副幕僚長米勒（右）一同監看美軍在委內瑞拉的行動。（美聯社）

美國國務卿魯比歐 （Marco Rubio）周日似乎撤回了總統川普先前的說法，即在生擒委內瑞拉 總統馬杜洛並將其押送至紐約後，美國將接手「治理」委內瑞拉。

被問到美國打算如何接管委內瑞拉的細節時，魯比歐表示將運用石油 封鎖和區域軍事部署的影響力來實現政策目標。他並未表示美國會直接治理委內瑞拉。

近幾個月，美國已扣押與委國相關的油輪，並增兵加勒比海。盧比歐在ABC的This Week with George Stephanopoulos節目中表示：「接下來，我們將對他們的石油實施禁運，這意味他們的經濟無法向前推進，直到符合美國國家利益和委內瑞拉人民利益的條件得到滿足為止，這是我們打算要做的事。」

他補充說：「這些籌碼仍然存在，且持續發揮作用，我們預期這將帶來成果。」

在NBC的Meet the Press節目，主持人維爾克（Kristen Welker）追問究竟是誰在「治理」委內瑞拉時，魯比歐的回答更直接：「這不是接管，是政策運作，是針對這件事的政策。我們希望委內瑞拉朝某個方向前進。」

川普周六表示，美國將「治理這個國家，直到能進行安全適當且審慎的過渡為止」。

這番言論引發川普對手以及部分盟友的強烈批評，他們警告，不應在委內瑞拉進行國家重建行動。

參議院民主黨領袖舒默周日接受ABC節目訪問表示：「多年來我們已學到，當美國試圖以這種方式進行政權更迭和國家建設時，美國人民將在鮮血和金錢上付出代價。」

魯比歐的說法顯示，美國將採取比川普最初暗示的由某個「團體」來統治要溫和的作法。但魯比歐也稱，川普仍可能採取進一步軍事行動以達成美國的目標。

魯比歐也進一步說明美國對擁有全球最大已探明石油儲量的委內瑞拉的目標。川普周六表示，要讓美國規模龐大的石油公司投入數十億美元巨資，修復委內瑞拉嚴重受損的基礎設施，尤其是石油基礎設施」。

魯比歐說：「歸根結柢，這不是為了掌控油田，而是確保在整個產業的治理變化前，受制裁石油無法進出。對委內瑞拉人民最有利的作法，是讓非伊朗等地的私人企業進入投資設備。」

魯比歐表示尚未與任何特定的美國石油公司討論在委內瑞拉開展業務的前景。目前，只有雪佛龍（Chevron）仍在當地營運。

魯比歐表示，相當確定「西方企業會展現出強烈的興趣」，而美國內政部長柏根（Doug Burgum）和能源部長萊特（Chris Wright）將「進行評估並與一些這些公司會談」。