魯比歐：美不會統治委國 若領導層做正確決定 美將合作

國務卿魯比歐說，美國不會實質接管委內瑞拉，而是希望透過多重措施，改變委內瑞拉。圖為魯比歐3日在美軍突襲逮捕馬杜洛後，隨川普總統出席記者會。(路透)

國務卿魯比歐 (Marco Rubio)4日接受哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)政論節目「面對全國」(Face the Nation)專訪時表示，川普 政府不會「統治」(govern)委國，而是會透過重建其石油 基礎設施來帶動改革。如果委國現任領導層做出「正確決定」，美方準備與他們合作。他說：「我們將依據他們的行動做出判斷，也會看他們會怎麼做。如果他們不做正確決定，美國將保留多項制衡手段。」

透過委重建 推動改革

同時，據有線電視新聞網(CNN)分析，川普總統在逮捕委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro) 之後「治理」委國的藍圖浮現。他將透過代理人以維持委國政局穩定，以軍事經濟力量影響馬杜洛的殘餘勢力 ，並且加緊修復石油基礎設施。

魯比歐發言 緩和不安

美軍3日入侵委國，逮捕總統馬杜洛押回紐約受審，川普總統當天在佛羅里達州的記者會上不只一次表示將治理(run)直到權力和平移轉，引發國內外擔心川普政府會重蹈長期干預外國事務或是針對外國展開重建計畫的老路子。魯比歐的發言明顯是為緩和各界不安的情緒。

不過魯比歐也表示，美國會繼續執行石油禁運政策，以此來推動委國的改革。他說道，「我們會繼續執行石油禁運，我們期待委國會有所改變，不僅是石油業幫助改善人民生活，而且還能終結毒品去私。」

魯比歐強調，「封鎖油輪的行動還會繼續進行，直至看到委國出現符合美國國家利益的改變，這是最優先的目標，不過這項改變同時也要能夠改善委國人民的生活。」

未排除地面部隊進駐

川普總統要治理委國的談話使得人們想起美國過去重建伊拉克與阿富汗的失敗經驗。魯比歐為川普辯解，表示大家誤解川普總統的意思。他說道，「大家在外交政策上只看到利比亞、伊拉克與阿富汗。可是這不是中東，我們的任務也大不相同。這裡是西半球。」不過他並沒有排除派遣地面部隊進駐委國的可能性。他也強調，美國在當地的實力足以阻止毒品走私船舶與受到制裁的油輪。

魯比歐也表示，美國目前會讓馬杜洛的副總統羅德里格斯繼續治理委國，「我們會評估他們的每一項作為。」

根據了解，魯比歐、白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)、國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)目前都在緊密鼓地籌組委國的政府架構。與此同時，內政部長柏根(Doug Burgum)與能源部長萊特(Chris wright)則是在加緊與能源業者連繫，說服他們重返委國，重建當地石油設施。

CNN則指出，川普政府要扶持一位能夠聽從他們的代理人來主掌委國政權 ，目前屬意的對象是羅德里格斯。羅德里格斯現年56歲，是馬杜洛政權中最有權勢的人物之一。她不僅是副總統，還兼任石油與財政部長，掌握國家經濟命脈。委國軍方已表態支持羅德里格斯。

參院情報委員會主席柯頓(Tom Cotton)表示，川普總統所謂的「治理」委國，他的意思是要為委國找一位能夠符合美國要求的新領導人，包括停止毒品與武器走私。

不過專家指出，要重建委國政府，仍是問題多多，最重要的是川普政府必須考慮要介入多深來穩定這個面積約是是加州兩倍，有3100萬人口的國家。而川普最重要的目的之一是讓美國掌控委國蘊藏豐富的石油，而要達成此一目的，可能需要派遣部隊進駐。