委國副總統代理總統 川普警告：不配合會比馬杜洛更慘

委內瑞拉最高法院任命副總統羅德里格斯為臨時代理總統。（路透）

委內瑞拉 最高法院憲法法庭裁定，在總統馬杜洛 (Nicolas Maduro)被美軍逮捕後，副總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)將擔任委內瑞拉臨時代理總統，為期90天；軍方4日宣布，承認她為代理領袖。川普 總統則警告，若羅德里格斯不配合美方，將會「付出巨大的代價」。

委國最高法院裁決，在馬杜洛無法履行職務後，羅德里格斯將就任總統，以確保行政連續性和國家全面防禦。裁決還補充說，法院將就此事進行辯論，以確定適用的法律框架。

委國國防部長羅培茲(Vladimir Padrino Lopez)4日在電視上宣讀聲明，支持最高法院任命羅德里格斯擔任為期90天代理總統的裁定。羅培茲同時譴責美方「卑劣地進行綁架」，表示馬杜洛一些隨扈遭「冷血」殺害，也有軍人和平民喪生。

首都卡拉卡斯4日街頭冷清，許多商家關門，部分市場和藥局則出現排隊人潮。羅培茲也敦促全國民眾恢復正常生活。他表示：「我呼籲委內瑞拉人民於數日內恢復經濟、工作和教育等各項活動。」

在美軍扣押委內瑞拉總統馬杜洛後，川普接受「大西洋月刊」(The Atlantic)短暫電話採訪時指出：「如果她(指羅德里格斯)不做正確的事，她將會付出巨大的代價，可能比馬杜洛還要嚴重。」川普是在羅德里格斯已獲委內瑞拉最高法院和軍方確認為臨時代理總統後提出警告的。

川普政府表示，只要包括開放美國投資委內瑞拉龐大原油儲備等華府目標能夠實現，願意與馬杜洛政府其他成員合作。

長期反對美國在海外進行國家建構和政權更替的川普3日曾表示，美國將「治理」委內瑞拉。他4日告訴大西洋月刊：「重建或者政權更迭，你想稱它什麼都好，總比現在的狀況好。」

「就委內瑞拉而言，重建不是壞事。這個國家已經爛透了，它是一個徹底失敗的國家，這個國家在各方面都是災難。」