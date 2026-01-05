我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一場完美風暴核心」是他們推了川普一把 決定重拳拉下馬杜洛

習李會5日登場 美媒：李在明倒楣遇川普打委國 對中任務變棘手

委國副總統代理總統 川普警告：不配合會比馬杜洛更慘

編譯中心／綜合報導
委內瑞拉最高法院任命副總統羅德里格斯為臨時代理總統。（路透）
委內瑞拉最高法院任命副總統羅德里格斯為臨時代理總統。（路透）

委內瑞拉最高法院憲法法庭裁定，在總統馬杜洛(Nicolas Maduro)被美軍逮捕後，副總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)將擔任委內瑞拉臨時代理總統，為期90天；軍方4日宣布，承認她為代理領袖。川普總統則警告，若羅德里格斯不配合美方，將會「付出巨大的代價」。

委國最高法院裁決，在馬杜洛無法履行職務後，羅德里格斯將就任總統，以確保行政連續性和國家全面防禦。裁決還補充說，法院將就此事進行辯論，以確定適用的法律框架。

委國國防部長羅培茲(Vladimir Padrino Lopez)4日在電視上宣讀聲明，支持最高法院任命羅德里格斯擔任為期90天代理總統的裁定。羅培茲同時譴責美方「卑劣地進行綁架」，表示馬杜洛一些隨扈遭「冷血」殺害，也有軍人和平民喪生。

首都卡拉卡斯4日街頭冷清，許多商家關門，部分市場和藥局則出現排隊人潮。羅培茲也敦促全國民眾恢復正常生活。他表示：「我呼籲委內瑞拉人民於數日內恢復經濟、工作和教育等各項活動。」

在美軍扣押委內瑞拉總統馬杜洛後，川普接受「大西洋月刊」(The Atlantic)短暫電話採訪時指出：「如果她(指羅德里格斯)不做正確的事，她將會付出巨大的代價，可能比馬杜洛還要嚴重。」川普是在羅德里格斯已獲委內瑞拉最高法院和軍方確認為臨時代理總統後提出警告的。

川普政府表示，只要包括開放美國投資委內瑞拉龐大原油儲備等華府目標能夠實現，願意與馬杜洛政府其他成員合作。

長期反對美國在海外進行國家建構和政權更替的川普3日曾表示，美國將「治理」委內瑞拉。他4日告訴大西洋月刊：「重建或者政權更迭，你想稱它什麼都好，總比現在的狀況好。」

「就委內瑞拉而言，重建不是壞事。這個國家已經爛透了，它是一個徹底失敗的國家，這個國家在各方面都是災難。」

委內瑞拉 馬杜洛 川普

上一則

魯比歐接下最艱鉅任務：將成美國治理委內瑞拉「總督」

下一則

魯比歐：美不會統治委國 若領導層做正確決定 美將合作

延伸閱讀

下個委內瑞拉是這國？川普嗆「被噁心的人掌控」不排除祭軍事行動

下個委內瑞拉是這國？川普嗆「被噁心的人掌控」不排除祭軍事行動
川普藍圖 美中俄三分天下？入侵委國警告「後院」只能親美

川普藍圖 美中俄三分天下？入侵委國警告「後院」只能親美
英美媒齊聲質疑川普委國盤算 大國侵犯主權惡例恐助長俄中野心

英美媒齊聲質疑川普委國盤算 大國侵犯主權惡例恐助長俄中野心
川普覬覦格陵蘭 丹麥警惕美軍事野心 直斥：你沒有權利

川普覬覦格陵蘭 丹麥警惕美軍事野心 直斥：你沒有權利

熱門新聞

哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

2026-01-03 16:03
委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

2026-01-03 11:11
川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

2026-01-03 12:06
一名德州居民正在填寫白卡申請表。法官29日裁定，衛生部自明年元月6日起，可與ICE共享「白卡」持有者的六項資料。(美聯社)

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

2025-12-31 09:04
國土安全部公布的新規生效，即日起含持有綠卡在內的非公民，出入境美國都一律要拍照。圖為海關要求入境者面對相機拍照。（美聯社）

國安部新規生效：含綠卡所有非公民 出入境要拍照

2025-12-27 04:58
（取自白宮X帳號）

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

2026-01-03 11:38

超人氣

更多 >
通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售
Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大
成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」
浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物
中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班