川普覬覦格陵蘭 丹麥警惕美軍事野心 直斥：你沒有權利

丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）敦促美國總統川普停止威脅接管格陵蘭。（路透）

丹麥 首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）敦促美國總統川普 停止威脅接管格陵蘭 。川普近期針對委內瑞拉的行動，讓北歐國家開始警惕美國的軍事野心。

佛瑞德里克森的言論，是回應川普周日重申，美國出於防衛目的，需要格陵蘭。格陵蘭是丹麥王國內的一個半自治領土。

佛瑞德里克森發表聲明說，「我必須很直接地對美國說，美國無權吞併丹麥王國三個組成部分的任何一個。」

她強調，包括格陵蘭在內的丹麥王國是北大西洋公約組織的成員，因此受到集體防衛條款的保障；她也指出，丹麥與美國之間早已有一項防衛協議，賦予美國「廣泛進出格陵蘭的權限」。

川普一再辯稱，美國控制格陵蘭對國家安全至關重要，而近期拘押委內瑞拉總統馬杜洛的行動，進一步加深外界對美國可能擴大其在西半球軍事足跡的疑慮。

川普周日告訴媒體The Atlantic：「我們確實需要格陵蘭，絕對需要，因為防衛需求。」

在此之前，川普副幕僚長米勒（Stephen Miller）的妻子、立場右翼的播客主持人凱蒂（Katie Miller）周六深夜在社群媒體X上發文，貼出格陵蘭地圖，但被著色為美國國旗，配文只有一個字：SOON，意思是「很快」。

格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）周日稍早在Facebook上發文指那張圖片「不尊重人」，但他說「沒有理由恐慌」：「我們是個民主社會，擁有自治政府、自由選舉和健全制度，我們的立場牢固植根於國際法和國際公認協議之上。」