川普版「門羅主義」 回顧美國干預拉美國家5大案

編譯中心／綜合報導
川普宣布逮捕馬杜洛後，邁阿密民眾揮舞著委內瑞拉國旗。（路透）
川普宣布逮捕馬杜洛後，邁阿密民眾揮舞著委內瑞拉國旗。（路透）

川普總統宣布逮捕委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)引發關注，全國公共電台(NPR)整理美國五大介入中南美洲事件，包括：顛覆瓜地馬拉政府、豬玀灣事件、出兵格瑞那達、援助尼加拉瓜反抗軍及入侵巴拿馬。

NPR報導，川普逮捕馬杜洛，是美國長期干預中南美洲歷史中的最新篇章。這種干預可追溯至1823年的門羅主義(Monroe Doctrine)，並於20世紀發展至高峰，名義上是為了維護美國利益及防堵共產主義擴張。

NPR訪問佛羅里達國際大學政治學教授伽馬拉(Eduardo Gamarra)，整理出美國五大干預事件如下：

1.顛覆瓜地馬拉政府

艾森豪總統(Dwight D. Eisenhower)1954年對瓜地馬拉推行的土地改革感到憂慮，這項政策由瓜地馬拉第二任民選總統總統阿本斯(Jacobo Arbenz)於1951年起推動。

中情局展開行動，破壞阿本斯政府，並協助推翻政權。政變領袖阿瑪斯(Carlos Castillo Armas)上台後，成為一連串親美政府中的第一位，直至1980年代中期才恢復文人統治。

2.豬玀灣事件

1961年，甘迺迪總統(John F. Kennedy)上任不久，批准一項祕密計畫，用來推翻與蘇聯越走越近的古巴領導人卡斯楚(Fidel Castro)。該行動於艾森豪政府時期策畫，動員約1400名受中情局訓練的古巴流亡者，預計攻占古巴南部豬玀灣(Bay of Pigs)並掀起推翻卡斯楚行動。

但豬玀灣登陸最終以慘敗收場，卡斯楚部屬2萬兵力，迫使流亡武裝力量投降，逾百人喪生，此事令美國顏面盡失。

3.入侵格瑞那達

1983年，加勒比海南部的格瑞那達政治動盪，社會主義者畢紹普(Maurice Bishop)推翻總理蓋芮(Eric Gairy)，政權靠攏古巴與蘇聯。

雷根總統(Ronald Reagan)對哈瓦那與格瑞那達的互動深感疑慮，1983年10月25日，美軍出兵格瑞那達，是越戰後首次主要戰鬥部署。

美軍雖遭遇較預期激烈抵抗及後勤困難，僅數日即控制局勢，協助建立過渡政府，1984年舉行選舉。

4.援助尼加拉瓜反抗軍

美國長期支持蘇慕薩(Somoza)家族統治尼加拉瓜，直到1979年左派民眾力量協助奧蒂嘉(Daniel Ortega)等人領導的「桑定民族解放陣線」(FSLN)推翻蘇慕薩政權。

雷根1981年下達祕密指令援助以反桑定民族解放陣線著稱的反政府游擊隊Contras。奧蒂嘉雖未因反政府游擊隊而下台，但雷根政府卻因援助反政府游擊隊資金來源問題，成為其任內最重大醜聞之一。

5.入侵巴拿馬

巴拿馬強人諾瑞嘉(Manuel Noriega)早期與美國關係良好，不過，他涉入毒品交易遭到美國質疑。1989年12月老布希總統(George H.W. Bush)政府派遣超過2萬美軍入侵巴拿馬，逮捕諾瑞嘉。

諾瑞嘉在美被起訴毒品走私，1992年在美遭定罪及服刑，後被引渡回巴拿馬並於2017年在首都巴拿馬市離世。

古巴 尼加拉瓜 馬杜洛

委內瑞拉總統馬杜洛與妻子佛羅雷斯。（路透檔案照）

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

國土安全部公布的新規生效，即日起含持有綠卡在內的非公民，出入境美國都一律要拍照。圖為海關要求入境者面對相機拍照。（美聯社）

國安部新規生效：含綠卡所有非公民 出入境要拍照

哥倫比亞總統裴卓。（歐新社）

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

一名德州居民正在填寫白卡申請表。法官29日裁定，衛生部自明年元月6日起，可與ICE共享「白卡」持有者的六項資料。(美聯社)

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

川普總統在社群媒體發布馬杜洛在美國軍艦上的照片。（路透）

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

（取自白宮X帳號）

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

