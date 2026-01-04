CIA靠內線、匿蹤無人機隊掌握作息 馬杜洛吃什麼都知道

川普總統在海湖莊園舉行記者會。（美聯社）

美軍3日成功一舉逮捕委國總統馬杜洛 (Nicolas Maduro)及其妻子，閃電般行動的背後是中情局(CIA)一支部署數月的小組，蒐集馬杜洛的日常行程及生活作息的各種細節。川普 總統3日在佛州海湖俱樂部舉行記者會，與參謀首長聯席會議主席凱恩(Dan Caine)、國務卿魯比歐(Marco Rubio)、國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)一同說明相關準備及突襲過程。

飲食、養寵物 隱私被美知道

紐約時報報導，川普將這次行動命名為「絕對決心行動」(Operation Absolute Resolve)，目標是打擊毒品販運。中情局的祕密小組8月悄悄潛入委內瑞拉，在首都卡拉卡斯(Caracas)活動，靠著一名接近馬杜洛的內線，以及在空中祕密飛行的一支匿蹤無人機 隊掌握了他的生活作息。這項任務極度危險，因美國大使館已關閉，中情局人員無法在外交掩護下行動，但任務非常成功，凱恩表示該小組甚至蒐集到馬杜洛的飲食內容、飼養寵物等細節。

全尺寸官邸模型 演練攻堅

行動前，陸軍三角洲部隊的一支小隊在肯塔基州一處全尺寸模型中反覆演練突襲程序，該模型是聯合特戰司令部依照馬杜洛官邸打造的，訓練中他們不斷練習以最快速度炸開鋼製大門。突襲前幾天，美國部署特種作戰機、電子戰專用機、武裝「死神」無人機(Reaper)、搜救直升機、戰鬥機，共超過150架，從20個不同的軍事基地與海軍艦艇起飛。

川普聖誕節 授權美軍攻擊

川普早在去年12月25日便已授權美軍行動，但確切時機交由國防部與特戰規畫人員決定，以確保部隊準備就緒、地面及天候條件最佳、平民傷亡風險最低。由於近月情勢高度緊張，馬杜洛總是在6到8個地點之間輪流居住，美國情報人員往往要到深夜才能得知他將落腳何處。要執行行動，美軍必須確認馬杜洛確實身處他們演練過的建築內。

行動由網路作戰揭開序幕，首先切斷大範圍卡拉卡斯電力，讓戰鬥機、轟炸機、無人機能進入並摧毀防空系統，被喻為「夜行者」(The Night Stalkers)的陸軍第160特種作戰航空團的直升機便能載運三角洲部隊進入。一名官員表示三角洲部隊在炸開大門後，只花了3分鐘就抵達馬杜洛所在位置；進入建築約5分鐘後，三角洲部隊回報已拘捕馬杜洛。當地時間凌晨4點29分，馬杜洛夫婦被轉移至停泊於委內瑞拉外海的硫磺島號兩棲突擊艦上。