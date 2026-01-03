川普監看抓馬杜洛 讚美軍針尖般精準：比好萊塢電影精采

1月3日凌晨在委內瑞拉首都卡拉卡斯的總統府附近拍攝的軍用車輛。（新華社）

美國總統川普 形容美軍逮捕委內瑞拉 總統馬杜洛的行動，如「針尖般」精準打擊，美軍趁夜色「猛衝」官邸臥室，速度快到馬杜洛來不及逃離。

美國今天對委內瑞拉發動「大規模打擊」，逮捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子，用軍艦將兩人帶往紐約受審。川普（Donald Trump）午間在佛羅里達州 海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉行記者會。

川普在記者會上證實，他全程監看這場行動。川普稱讚美軍的科技「令人難以置信，你幾乎可以看到每一個細節。我就坐在這裡，就像看電視節目一樣，但他是真實發生的，比任何好萊塢電影還要精彩」。

馬杜洛官邸位於委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）防衛最森嚴的提烏納要塞（Fuerte Tiuna）軍事基地。他表示，美軍採取了「猛衝」（bum-rushed）戰術，以迅雷不及掩耳的速度攻堅。

川普指出，官邸內有一間鋼板包圍的「緊急避難室」（Safe Room），但美軍特種部隊的行動太快，馬杜洛在臥室被捕，「來不及跑到那個房間」。

川普也透露了美軍戰術，特種部隊進入官邸之前，美軍使用干擾技術，切斷當地的電力與通訊系統，導致委內瑞拉軍隊身陷一片黑暗，無法呼叫支援。

川普在記者會上表示，原本美軍準備了規模更大的第二波攻擊，「我們原先假設有必要進行第二波攻擊，但因為第一波行動太成功了，現在可能不需要」。

記者會進行前，川普在社群平台「真實社群」（Truth Social）發布一張照片，照片中馬杜洛身穿運動服、戴著眼罩，配文寫道：「馬杜洛在美軍硫磺島號（USS Iwo Jima）兩棲攻擊艦上」。

川普稱這次行動是陸海空的聯合作戰，形容為「第二次世界大戰以來不曾見過的行動」。他稱馬杜洛是毒品恐怖分子、龐大犯罪網絡的首腦，這次行動是將獨裁者繩之以法。