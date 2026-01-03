哥倫比亞總統稱委內瑞拉至少10處遭襲 籲召開安理會

我的頻道

世界新聞網／輯
哥倫比亞總統裴卓。(歐新社)
哥倫比亞總統裴卓。(歐新社)

新華社報導，哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）3日在社交媒體發文，稱委內瑞拉首都議會所在建築、卡拉卡斯中央城區以及埃爾多拉多國際機場（El Dorado International Airport）在內的至少10處目標遭到轟炸。位於卡蒂亞拉馬爾（Catia La Mar）的山地軍營和伊格羅特（Higuerote）直升機軍事基地等被摧毀。此外，卡拉卡斯南部區域斷電。

裴卓發文呼籲聯合國和美洲國家組織立即召開緊急會議應對這一局勢。他在發文中說：「向全世界發出警報：委內瑞拉遭到襲擊！他們正在發射導彈進行轟炸。」他強調，哥倫比亞自1月2日起已正式成為聯合國安理會成員，哥方要求立即召集安理會會議，以討論針對委內瑞拉的侵略行為。

裴卓宣佈，哥倫比亞已在與委內瑞拉接壤的邊境城市庫庫塔（Cúcuta）啟動統一指揮部，並啟動邊境地區的行動計畫。

據了解，統一指揮部是哥倫比亞的跨部門協作機制，通常用於應對重大安全問題、災害或緊急情況，包括治安、移民、自然災害等。

此外，古巴國家主席狄亞士-卡奈（Miguel Díaz-Canel）3日也譴責美國襲擊委內瑞拉的「罪行」，呼籲國際社會對此採取緊急行動。

狄亞士-卡奈在社交媒體上說：「我們（拉丁美洲）這一和平區正遭受殘酷的攻擊。這是針對勇敢的委內瑞拉人民和我們美洲的國家恐怖主義行徑。」

委內瑞拉 邊境 聯合國

