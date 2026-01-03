哥倫比亞總統稱委內瑞拉至少10處遭襲 籲召開安理會

哥倫比亞總統裴卓。(歐新社)

新華社報導，哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）3日在社交媒體發文，稱委內瑞拉 首都議會所在建築、卡拉卡斯中央城區以及埃爾多拉多國際機場（El Dorado International Airport）在內的至少10處目標遭到轟炸。位於卡蒂亞拉馬爾（Catia La Mar）的山地軍營和伊格羅特（Higuerote）直升機軍事基地等被摧毀。此外，卡拉卡斯南部區域斷電。

裴卓發文呼籲聯合國 和美洲國家組織立即召開緊急會議應對這一局勢。他在發文中說：「向全世界發出警報：委內瑞拉遭到襲擊！他們正在發射導彈進行轟炸。」他強調，哥倫比亞自1月2日起已正式成為聯合國安理會成員，哥方要求立即召集安理會會議，以討論針對委內瑞拉的侵略行為。

裴卓宣佈，哥倫比亞已在與委內瑞拉接壤的邊境 城市庫庫塔（Cúcuta）啟動統一指揮部，並啟動邊境地區的行動計畫。

據了解，統一指揮部是哥倫比亞的跨部門協作機制，通常用於應對重大安全問題、災害或緊急情況，包括治安、移民、自然災害等。

此外，古巴國家主席狄亞士-卡奈（Miguel Díaz-Canel）3日也譴責美國襲擊委內瑞拉的「罪行」，呼籲國際社會對此採取緊急行動。

狄亞士-卡奈在社交媒體上說：「我們（拉丁美洲）這一和平區正遭受殘酷的攻擊。這是針對勇敢的委內瑞拉人民和我們美洲的國家恐怖主義行徑。」