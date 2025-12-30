新聞分析／老江湖內唐亞胡 玩轉川普中東棋局

以色列總理內唐亞胡（左）12月29日到美國佛州海湖莊園拜會美國總統川普（右），會談結果豐盛。(路透)

以色列 總理內唐亞胡 再次證明他深諳與川普 周旋的門道。這次海湖莊園會面，他不動聲色就把向來只給以色列人的以色列獎（Israel Prize）頒給川普，還說這代表全民心聲，感謝川普打擊恐怖分子，保衛文明。英國泰晤士報分析，這種先拉感情、再談正事的節奏，化解了川普可能有的猶豫，會議氛圍瞬間融洽。內唐亞胡第五次訪美，創外國領袖紀錄，足見他把美以關係當成政治生命線。

加薩停火協議準備進入第二階段，內唐亞胡死命拖延。以色列控半數領土、釋放近全數人質，維持現狀就穩住極右聯盟，推遲選舉壓力。他避談20點計畫的最後步驟，因為那會導向巴勒斯坦建國，川普稱以色列已盡責，只罵哈瑪斯不配合，內唐亞胡順勢不動聲色。川普還提哈瑪斯須速繳械，否則「大難臨頭」，這話給內唐亞胡吃定心丸，未來隨時可借機重啟戰火，雙方心照不宣。

伊朗議題是內唐亞胡的最大收穫，他遊說川普打擊伊朗重建飛彈，川普一口答應，若核武重啟就重擊。六月美軍已轟兩大據點，內唐亞胡補刀說伊朗換新址生產常規武器，川普笑稱不想浪費B-2燃油，卻透露出情報完全掌握。這不只軍事支持，還幫內唐亞胡轉移國內視線，從加薩泥沼跳到反伊朗大義，川普的強硬表態，完美契合他的長期宣傳。

約旦河西岸問題上，內唐亞胡小挫，川普承認兩人意見不完全一致，他反對以色列吞併，強調會作出結論。內唐亞胡不急於反擊，而是鋪陳加薩新治理架構：國際委員會加巴勒斯坦技術官僚。這設計看似中立，實則給以色列緩衝，哈瑪斯已聲明不會繳械，內唐亞胡坐收漁利，等川普公布「和平委員會」名單。

內唐亞胡還求川普幫忙洗白貪腐審判，川普當場喊話以色列總統赫佐格該赦免，稱內唐亞胡是戰時英雄，審判不該繼續，還說已跟赫佐格通話，赦免程序進行中。這種跨國施壓，內唐亞胡玩得爐火純青，川普愛當救星的心態被徹底利用。

整體看，內唐亞胡把川普當成可控盟友，先用獎項暖場，再切割議題，最後求個人恩惠，步步為營。從加薩維持現狀，到默許對伊朗動手，他不只保權位，還擴大戰略空間，中東亂局中，這場會面讓以色列重掌主動權，川普愛充英雄，反而成為內唐亞胡的助力。