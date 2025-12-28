內唐亞胡周一訪佛州見川普 談加薩第二階段停火

烏克蘭總統澤倫斯加28日剛在佛州海湖莊園與川普 會晤，以色列 官員說，以國總理內唐亞胡 (Benjamin Netanyahu)預計29日(周一)在海湖莊園會晤川普，這將是內唐亞胡今年第五次赴美拜訪川普；外界解讀，此行被視為推動加薩走廊下一階段停火的關鍵訪問。

川普政府及參與調解的區域國家正致力推動以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯(Hamas)在加薩走廊(Gaza Strip)的停火協議進入第二階段。

以色列時報引述總理辦公室發給隨行記者團的行程安排，內唐亞胡將於28日早上起飛，下午抵達佛羅里達。他計畫周一下午會晤美國國務卿魯比歐(Mark Rubio)，隨後在海湖莊園會見川普。

內唐亞胡周三將與福音派領袖見面，並會見美國國會議員。

以色列「新消息報」(Yedioth Ahronoth)24日報導，美以兩國領導人預計討論諸多區域事務，包含伊朗問題、以色列與敘利亞安全協議談判、以色列與黎巴嫩真主黨(Hezbollah)的停火，以及加薩停火協議的下一階段。

川普計畫在1月初就加薩問題發表幾項重大聲明，但下一步的關鍵在於他在海湖莊園與內唐亞胡的會晤。白宮官員認為內唐亞胡正在拖延和平進程，並擔心他會重新挑起與哈馬斯的戰爭。但一位以色列高級官員表示，儘管內唐亞胡與川普團隊意見相左，但他希望能夠說服川普接受他更強硬的立場。

白宮官員表示，白宮希望盡快公布巴勒斯坦技術官僚政府和加薩國際穩定部隊的組建方案，甚至可能在1月下旬達沃斯世界經濟論壇期間召集由川普領導的和平委員會。川普的特使威科夫及川普女婿庫許納一直在與埃及、卡達和土耳其合作，以最終敲定相關協議，並為第二階段協議奠定基礎；第二階段協議涉及哈馬斯移交武器和以色列軍隊撤出。