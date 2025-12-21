美軍再扣委內瑞拉1油輪 川普提名出身特戰的新南方司令

圖為一架美國軍用直升機20日飛近在加勒比海上的一艘掛巴拿馬旗的委內瑞拉油輪，美方稱這是被制裁禁運的石油。(路透)

加勒比海局勢持續升溫，一位知情官員透露美國軍方20日又在委內瑞拉 海岸附近扣押了一艘船，因其運送受制裁的石油 。負責美軍在中南美洲行動的南方司令部前司令霍爾西上將(Alvin Holsey)因與國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)不合而在本月稍早提前退休，川普 總統正提名特種作戰司令部(Special Operations Command)副司令中將唐諾文(Francis L. Donovan)接替職務。

有線電視新聞網(CNN)、紐約時報報導，該官員表示雖然川普本周的指令針對的是受制裁的油輪，但20日扣押的船隻並未受到美國制裁，不過船員並未對扣押提出異議。

據官員稱這艘油輪懸掛巴拿馬國旗，載有委內瑞拉石油，最終目的地是亞洲；而20日行動由美國海岸防衛隊(U.S. Coast Guard)主導、海軍支援，在國際水域進行扣押。

國土安全部長諾姆(Kristi Noem)20日在X平台發布了一段七分鐘的影片，顯示一架直升機在油輪上空盤旋。她寫道，這艘油輪最後是停靠在委內瑞拉，在國防部協助下由海防隊在黎明前的行動截獲，「美國將繼續打擊非法轉移受制裁石油的行為，這些石油被用於資助該地區的毒品恐怖主義活動。」

委國副總統羅德里格斯(Delcy Rodriguez)20日聲明稱拒絕接受美國盜竊和劫持一艘運輸委內瑞拉石油的私人船隻，將採取一切適當行動，包括向聯合國安理會、其他多邊組織、世界各國政府報告此事。

隨著川普宣布封鎖部分往返委內瑞拉的油輪，與委內瑞拉發生更大規模暴力衝突的風險也隨之增加，委國總統馬杜洛(Nicolás Maduro)已下令海軍護送運載石油產品的船隻出港。霍爾西上將此前已表達擔憂，認為美國在加勒比海的攻擊行為有疑慮。

多諾文的提名已於18日提交給國會，如果獲得參議院確認將接管南方司令部且有望晉升為四星上將。他在美軍聲名顯赫，從基層一路晉升，曾擔任步兵、偵察兵、特種作戰軍官，並指揮過所有三個海軍陸戰隊遠征軍(Marine Expeditionary Forces)，在特種作戰和中東地區擁有豐富經驗。