美俄佛州新一輪俄烏和談對話 澤倫斯基促對俄加壓

俄羅斯總統普亭的特使德米崔耶夫(右二)20日抵佛州邁阿密，會晤川普總統特使威科夫(右)、與川普總統女婿庫許納(左)，展開新一輪美國調停俄烏停火的會談。圖為美威科夫等美俄代表本月2日在莫斯科會談。(美聯社)

俄羅斯 總統普亭 的特使德米崔耶夫(Kirill Dmitriev)20日已抵達佛州邁阿密。據法新社和路透引述俄羅斯消息人士報導，德米崔耶夫將與川普總統的特使威科夫以及川普的女婿兼顧問庫許納舉行最新一輪俄烏停火會談，就終結戰爭進行談判。烏克蘭 總統澤倫斯基稍早在基輔表示，美必須對俄「再多施加一點壓力」方能結束戰爭。

據報導，美國19日剛與烏克蘭及歐洲官員進行磋商，20日即與俄方代表在邁阿密舉行會談。

對於俄羅斯總統普亭暗示為讓烏克蘭舉行總統選舉，可暫停打擊，澤倫斯基總統20日稍早表示莫斯科無權干涉烏克蘭選舉安排。 他說，烏克蘭何時舉行選舉或以什麼形式舉行，都「不是由普亭來決定」。他並排除在遭到俄羅斯占領的烏克蘭領土上舉行投票的可能。

關於最新談判，澤倫斯基指出，根據「我們對已進行過的會議可能產生的結果具有的理解，…舉行這樣的聯合會談很合邏輯」。他表示：「美國必須明確表態：若外交手段無效，就必須採取全面施壓…普亭尚未感受到應有的壓力。」他強調烏克蘭需要更多軍援，並呼籲對俄羅斯整體經濟實施制裁。

一名俄方消息人士告訴路透，普亭特使德米崔耶夫抵達邁阿密後，立即與特使威科夫及庫許納會談。國務卿魯比歐先前表示他也可能加入這場談判。

但俄方消息來源告訴路透，已排除德米崔耶夫與烏國談判代表直接會面的可能性。

在基輔，澤倫斯基19日表示，如果美、俄、烏三方國安顧問會談有助於戰俘交換並為「元首峰會」鋪路，烏方將表示支持。

儘管外交動作頻頻，熟悉情報的消息人士表示，美國情報報告持續警告，普亭仍意圖占領整個烏克蘭，這與美國若干官員認為莫斯科已準備好和平的說法相矛盾。

普亭19日在莫斯科年度記者會上絲毫沒有讓步，堅持俄國結束戰爭的條件自2024年6月以來未曾改變，即他要求烏克蘭放棄加入北大西洋公約組織(NATO)的企圖，並從俄方宣稱擁有主權的四個烏克蘭地區全面撤軍。

基輔方面則嚴正回絕，表示絕不會割讓莫斯科軍隊近四年戰爭都未能攻下的領土。