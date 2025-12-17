川普全面封鎖委國油輪 稱南美史上最大美艦隊包圍

川普總統16日下令完全封鎖遭到制裁的油船進出委內瑞拉，並要求委內瑞拉交還從美國竊取的資源。圖為美軍士兵10日從軍用直升機上垂降到委內瑞拉油輪上查扣。(路透)

川普 總統16日宣布，他下令完全封鎖遭到制裁的油輪進出委內瑞拉 ，並稱美國不會允許一個敵對政權強奪美國的原油、土地，以及其他資產：川普也要求委內瑞拉交還從美國竊取的資源。

川普：美軍艦隊規模 只會變得更龐大

美國持續對委內瑞拉施壓，川普16日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發文表示，委內瑞拉已經被南美洲史上最龐大的艦隊給完全包圍，並表示，艦隊的規模只會變得更龐大，所帶來的衝擊也將會是他們前所未見的。

川普表示，除非委內瑞拉歸還他們從美國竊取的原油、土地和其他資產，否則封鎖不會解除。

川普說，委內瑞拉非法的馬杜洛政權利用偷來的原油來資助自己，以及毒品恐怖行動、人口販賣、謀殺和綁架。

川普指出，針對馬杜洛政權竊取美國資產、從事恐怖行動、毒品走私、人口販賣，其政權已經被美國認定為外國恐怖組織；川普說，他下令完全封鎖遭到制裁的油船進出委內瑞拉。

川普並表示，馬杜洛政權在美國拜登政府時期，將非法移民和罪犯送入美國，川普說，這些人將很快被送回委內瑞拉；美國不會允許罪犯、恐怖分子，以及其他國家來搶奪、威脅，或者傷害美國，也不會允許一個敵對政權搶走美國的原油、土地和其他資產；川普說，這些被竊取的資產必須立刻歸還美國。

專家：意味馬杜洛政權將終結 恐撐不了幾天

在相關措施仍存在多項不明確之處，市場目前多持觀望態度。石油 銷售占委內瑞拉出口9成以上，專家指出，川普政府陸續切斷委內瑞拉政府的毒品收入與石油經濟命脈，這將意味馬杜洛政權的終結，「接下來恐怕撐不了幾天」。

紐約時報指出，這項新命令仍有許多不明確之處，包括受影響的油輪數量、「受制裁油輪」的界定，以及美國具體計畫攔截的是哪些油輪。

由於委內瑞拉的原油產量不到全球總用量的1%，市場整體對美國針對委內瑞拉的新行動反應相對冷淡；截至當地16日晚間，美國油價僅小幅上漲至每桶56美元以上。路透引述業內人士透露，市場目前仍在觀望中，觀察川普會在多大程度或以多快速度執行這項措施。

自今年稍早川普收緊石油貿易限制以來，委內瑞拉經濟持續承受壓力，原油銷售占委內瑞拉出口收入的9成以上，而在2025年前10個月已下滑30%。多名當地經濟學家私下估算，委內瑞拉年度通膨率料將在年底前將突破400%。

如果委內瑞拉受制裁的石油運輸長期停滯，馬杜洛政權的一大收入來源將隨之枯竭。