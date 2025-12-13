美軍在敘利亞遇襲3死 槍手疑敘利亞部隊自己人

美國總統川普。(路透)

華爾街日報報導，美國五角大廈 表示，2名美軍士兵與1名美籍文職口譯員13日在敘利亞 中部城市帕米拉（Palmyra）遭極端組織伊斯蘭國（ISIS）槍手襲擊身亡，另有3名美軍士兵受傷；槍手疑似敘利亞安全部隊成員。美國總統川普 預告將展開「嚴厲報復」。此舉正值美敘加強合作打擊ISIS之際。

川普在社群發文表示，這起事件是「ISIS在敘利亞一個極度危險地區，針對美國與敘利亞發動的攻擊」，並宣示「將祭出極為嚴厲的報復」。他同時轉述，敘利亞總統夏拉對此「感到極度震驚且不安」。

路透報導，夏拉11月初才拜訪白宮與川普舉行歷史會談，期間敘利亞也宣布加入「全球反制伊斯蘭國聯盟」（Global Coalition to Defeat ISIS），成為第90個成員，並將與美國合作消滅ISIS殘餘勢力。

一名美國資深官員透露，事發時，美軍正戒護一場與打擊ISIS相關的會議，與會者包括1名美方當地指揮官與1名敘利亞內政部官員，美軍與敘利亞部隊共同負責現場安全。會議進行期間，一名單獨行動的槍手突然出現在窗戶，並以機槍向部隊開火。美軍與敘利亞部隊隨即還擊並壓制，美方緊急呼叫醫療支援，敘利亞部隊隨後追擊並擊斃槍手。另有3名敘利亞安全部隊成員在攻擊中受傷。

路透引述3名當地官員透露，槍手是敘利亞安全部隊成員。敘利亞內政部發言人告訴國營電視台「新聞頻道」（Al-Ekhbariya），這名槍手並未擔任部隊領袖職務，且12月10日一份評估指出，「這名槍手可能具有極端思想，原定12月14日發表相關處置」。

五角大廈官員透露，攻擊發生在敘利亞夏拉政府尚未完全掌控的地區。ISIS尚未發表聲明對襲擊負責。

國防部長赫塞斯證實，犯案槍手已被擊斃，並警告任何鎖定美國的勢力都將付出代價。根據美方官員，事件發生後，美國派遣2架F-16戰機飛越帕米拉上空，進行武力展示。

目前美國在敘利亞約有1000名駐軍，主要部署於東部地區，規模較今年4月約2000人明顯縮減。