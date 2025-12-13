川普特使赴歐洲 美仍盼盡速縮小與歐烏歧見

我的頻道

美國特使魏科夫(圖)預計周末將在柏林與烏克蘭總統澤倫斯基會面。(路透)
美國特使魏科夫(圖)預計周末將在柏林與烏克蘭總統澤倫斯基會面。(路透)

美方官員表示，特使魏科夫（Steve Witkoff）周末將在柏林與歐洲領袖及烏克蘭總統澤倫斯基會面。白宮仍決定派員與歐、烏接觸，凸顯美國亟欲年底前讓俄烏和平進程有所進展。

歐洲領袖原本希望能安排美國總統川普本週末在歐洲與他們會面，以討論歐洲與烏克蘭對美國和平方案所提出的修正建議。但白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）11日時指出，川普「已厭倦只是為開會而開會」。

華爾街日報指出，派魏科夫前往歐洲凸顯美方想盡快縮小美、烏之間在和平方案上的分歧。魏科夫一直主導美國與俄、烏之間就川普和平方案的談判。魏科夫另將於14、15日與來自英、法、德的對口官員會面。

當前美國與歐烏之間在和平方案仍存在多項重大分歧，尤其是烏克蘭領土問題上。華府希望基輔主動從頓巴斯（Donbas）地區撤出，但基輔拒絕單方讓步。

澤倫斯基11日拒絕美方一項新提案，提案要求烏克蘭自頓巴斯地區撤軍，然後將當地設為「自由經濟區」做為緩衝。

多名川普政府高層認為，烏克蘭正在輸掉這場戰爭，若戰事持續，最終戰敗損失只會更大；不過烏克蘭與部分歐洲官員則認為，只要盟友加大軍事與財政支援，烏克蘭至少仍可再撐一年甚至更久。

前俄羅斯央行行長亞歷山申科（Sergey Aleksashenko）今天接受CNBC節目訪問時表示，儘管經濟壓力日益加重，俄國擁有足夠資金可再支撐對烏戰爭數年。

亞歷山申科表示，雖然當前俄國經濟整體並不漂亮，俄國央行預測今年經濟成長率僅為0.9%，遠低於去年的 4.3%，但俄國央行正逐步壓低通膨，不同產業間的表現有好有壞，且莫斯科還有錢支應戰爭。

他說：「我相當確定，普丁手中的錢至少還能再支撐戰爭兩到三年，甚至更久。」

