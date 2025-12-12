美又謀政權更替？委國非中東翻版原因曝 學者：川這次不縮

川普總統。(美聯社)

川普 政府逐步擴大對委內瑞拉 總統馬杜洛的軍事與心理施壓，引發外界關注華府 是否正醞釀新一輪政權更迭行動。曾任川普第一任期委內瑞拉特使、現為外交關係協會（CFR）資深研究員艾布拉姆斯（Elliott Abrams）近日受訪強調，委內瑞拉的情勢與美國過去在中東的經驗大不相同，即便華府不派兵入侵，也仍有可能透過有限武力、外交與心理作戰促成政權轉換。

艾布拉姆斯在川普第一任期負責對馬杜洛政權的「極限施壓」，包括制裁與外交封鎖。他坦言，當年施壓無法迫使政權垮台，部分原因是時間不足，加上委內瑞拉不像傳統的南美軍政府，而是「涉及毒品、黃金與人口販運的犯罪集團」。對委國掌權派而言，下台意味著坐牢甚至性命不保，使得談判空間遠比南美過往軍政府狹窄。

但艾布拉姆斯認為，2024年委國總統大選後，政治局勢已發生重大變化。儘管選舉遭操弄，但獨立估票顯示反對派候選人龔薩雷斯（Edmundo González）實際上大幅領先，馬杜洛政權合法性比過去更薄弱，也更難假裝掌握民意。

在川普政府內部，外界關注是否將進一步升高軍事施壓。艾布拉姆斯強調，川普排斥傳統地面入侵，但在伊朗「午夜鐵鎚行動」成功後，他動武的意願升高。川普更相信，只要美軍沒有傷亡，選民將給予他廣泛空間。艾布拉姆斯預期，美方若升高行動，將集中打擊委內瑞拉空軍、港口快艇與與毒品相關的軍事基礎設施，「目的不是摧毀委國，而是讓馬杜洛與軍方相信，美國認真要推動政權更替，逼迫高層開始尋求交易」。

艾布拉姆斯主張，美國應同步提供有限度赦免保證，承諾未來協助軍隊改革、新政府上台後不會「大清洗」，讓軍方知道「未來有位置」。

外界擔憂，美國從事政權更替將重蹈中東覆轍，使區域陷入長期內戰與國家崩壞。但艾布拉姆斯反駁，委內瑞拉與伊拉克、利比亞或敘利亞的條件完全不同。一來，委內瑞拉曾擁有穩定民主經驗，也沒有複雜的宗派衝突；二來，委國周邊如今全部是民主政體，形成強大的區域推力，迫使委內瑞拉重返民主。「這是一個更適合重建民主的案例。」

在風險報酬評估上，艾布拉姆斯表示，最大風險不是行動失控，而是「馬杜洛活下來」。若美國僅維持對加勒比海的有限打擊，他估計政權續存機率高達90%。相反地，若美國升高行動、綜合軍事打擊與秘密行動，他認為推翻政權的機率約為「75:25」。

行動成功後的委內瑞拉可望迅速走向民主，結束迫使800萬人民流亡的壓力來源。若制裁解除、經濟改革啟動，該國石油產量也能回升，重新成為美國的區域供應者，並部分舒緩中南美移民壓力。

雖然川普政府至今仍以「打擊毒品走私」之名包裝軍事部署，但艾布拉姆斯認為，一旦川普撤走艦隊，馬杜洛即可宣稱勝利，這將重挫川普的國際威信，削弱他在其他戰略議題上的操作空間。川普已押上軍力與政治賭注，「現在退縮很難不被看作失敗」。他直言：「如果我是馬杜洛，我現在會非常害怕。」