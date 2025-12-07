我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

電車抵稅沒那麼簡單 華女踩雷後才知門檻限制多

冬季風暴快速移動 俄州到紐約州降雪 全美空中交通大亂

川普斡旋和平協議瀕臨破裂 泰國空襲柬埔寨邊境 出動F-16戰機支援

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
泰國軍方一架F-16戰鬥機於2016年泰國空軍基地展演。（路透）
泰國軍方一架F-16戰鬥機於2016年泰國空軍基地展演。（路透）

有線電視新聞網（CNN）報導，泰柬邊境衝突再度升級，泰國軍方8日證實，已出動戰機對柬埔寨軍事據點發動空襲，此舉代表美國總統川普兩個月前主導的停火和平計畫恐告吹。泰柬雙方清晨互控對方破壞停火，局勢迅速失控，至少造成泰方1死2傷，並迫使大量平民撤離。

泰國表示，柬埔寨軍隊於8日凌晨3時在邊境多處開火挑釁，隨後又攻擊泰方阿努蓬基地，造成泰軍傷亡。泰國陸軍發言人文泰（Winthai Suvaree）指出，泰軍因此對崇安瑪地區（Chong An Ma）隘口一帶的柬方火力支援陣地發動空襲，目標包括曾對泰方發射火砲與迫擊砲的據點。

根據泰國民族報，泰軍已部署F-16戰機進行空中支援，預計空襲崇安瑪地區、Prasat Khana地帶，以及普里維希神廟（Preah Vihear）附近的電台塔設施等3處目標。

柬埔寨軍方則反控泰軍於清晨5時04分率先攻擊，並批評泰方「多日挑釁」導致局勢惡化。

泰方表示，邊境城鎮已有約7成居民被緊急撤離。

泰柬今年7月曾爆發5天激戰，造成數十人喪生、約20萬人流離失所。隨後在川普通話斡旋下，雙方領袖於7月28日達成初步停火，10月底在川普見證下簽署和平協議。此舉曾被川普視為外交突破，然而，隨著最新空襲行動爆發，和平協議恐再度面臨破裂風險。

泰國 川普 邊境

上一則

眾院國防授權法案出爐 邀台參加環太軍演文字遭刪除

下一則

Netflix收購華納兄弟探索 川普表態要介入

延伸閱讀

貧富鴻溝變更大 經濟K型分化腐蝕川普經濟招牌 危及共和黨期中選情

貧富鴻溝變更大 經濟K型分化腐蝕川普經濟招牌 危及共和黨期中選情
川普頒甘迺迪中心榮譽獎 親吐「幕僚長要求我主持」

川普頒甘迺迪中心榮譽獎 親吐「幕僚長要求我主持」
美國新國安戰略 涉台措辭比川普第1任更強

美國新國安戰略 涉台措辭比川普第1任更強
最高法院本月將裁定川普關稅案 企業紛紛先提告尋求退款

最高法院本月將裁定川普關稅案 企業紛紛先提告尋求退款

熱門新聞

川普政府公布新規，26日起綠卡持有者入境也需要採集生物特徵。（圖／123RF）

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

2025-12-07 04:48
華府國民兵遇襲反應，川普政府要嚴審嚴批新移民的各種申請程序與福利申領。財政部長貝森特日前表示明年起要切斷所有非公民的政府援助。(美聯社)

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

2025-12-01 05:15
川普總統2日在白宮舉行的內閣會議。(歐新社)

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

2025-12-02 19:53
俄亥俄州聯邦參議員莫雷諾。（美聯社）

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

2025-12-02 01:21
美國總統川普。路透

川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國

2025-12-02 16:36
加州的物理治療師巴登支付了高額關稅從荷蘭賣家購買一件中國製外套。貨運示意圖，非新聞相關圖。(路透)

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

2025-12-01 22:50

超人氣

更多 >
川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識
美國現象／6理由 傳統養老村不再吃香

美國現象／6理由 傳統養老村不再吃香
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架
好萊塢完了？AI虛擬女星亮相 詹姆斯卡麥隆：令人恐懼

好萊塢完了？AI虛擬女星亮相 詹姆斯卡麥隆：令人恐懼
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備