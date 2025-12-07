我的頻道

快訊

珍珠港事變84周年紀念 首度無當年倖存者出席

霍楚簽署紐約州新法 長者房產稅減免上限提高至65%

站在十字路口 歐洲遭川普國安戰略輕視 領袖應考量依賴美國或走向自主

編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普（中）8月18日在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基（左4）和多位歐洲領袖。（路透）
美國總統川普（中）8月18日在白宮會晤烏克蘭總統澤倫斯基（左4）和多位歐洲領袖。（路透）

紐約時報6日分析，美國川普政府上周發布新版國家安全戰略（NSS），暗示美國不應再保障歐洲安全，俄羅斯本月又宣稱已準備與歐洲開戰，這使歐洲更要急於討論，究竟是不顧屈辱繼續依賴美國符合歐洲長期利益，還是應面對新現實，增進軍備走向自主。

紐時說，川普政府輕視歐洲不是祕密，他長期指稱歐洲盟友搭美國便車，不肯為自身安全做足夠付出。如今川普對歐洲的敵意明文成為白宮政策；川普政府4日發布NSS，呼籲歐洲各國承擔自身國防主要責任，還指責歐盟扼殺政治自由等。該文件讓歐洲主流派領袖認清，自己正站在戰略十字路口。

美國撤回對歐洲保護的可能性，如今十分清楚。俄國總統普亭2日還說，若歐洲想要戰爭，俄方隨時做好準備。若干分析家指出，俄國有關歐洲國家的論調，與川普新版NSS有所呼應。美國約翰霍普金斯大學高等國際研究學院教授托奇說，「這將是歐洲覺醒的時刻嗎？」

近年歐洲各國政府由於預想跨大西洋關係可能有裂痕，已試圖透過增加軍費與加強跨境軍事合作，來擺脫對美國軍力的依賴。部分國家已引進或擴大兵役，德國5日就通過法案，要將軍隊規模擴大將近一半。此外，歐盟現已設有負責防務的執委，其主要職責是促進該區域武器生產與合作。

但當前現實是，由於缺乏實際軍事整合、關鍵能力和彈藥，歐洲仍嚴重依賴美國。有人認為這勢必要改變；歐盟執委會前主席普羅迪說，歐洲迄今沒有系統性應對做法，希望歐盟能制定使其更強勢的政策，「這不意味要與美國切斷連結，而是要有發言權」。

不過歐洲領袖對上述NSS少有強烈公開抗議，顯示他們已習慣川普耍脾氣。普羅迪認為，最好的應對就是讓川普發洩完，然後緊抓住川普與美歐同盟。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯6日就做出示範，她回應美國最新NSS時說，美國仍是歐盟最大盟友。

美國喬治城大學國際關係教授、曾任歐巴馬政府國安會歐洲事務主任的凱強說，歐洲領袖明白，忍受川普是更明智做法，或許也是唯一長遠之計。這份文件讓歐洲更難嚥下屈辱和讓步，好讓川普在貿易政策、防衛烏克蘭等重大議題的立場與歐洲靠攏，但為了不讓跨大西洋同盟失效，還是必須奉承川普、讓他站在自己這邊。

川普能開除任何公職嗎？最高法院8日裁決 可能推翻90年前判例

