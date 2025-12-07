我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積太太開餐廳 鳳凰城吃的到爌肉鹹酥雞飯、炸甜不辣

文化落差？中國「小動作」華生在美國做 被指性騷擾

川普、高市關鍵通話曝光 日媒爆料他要她「別插手台灣問題」

記者黃國樑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普。（歐新社）
美國總統川普。（歐新社）

日本首相高市早苗11月25日那通與川普總統的電話，事後她對通話內容一直三緘其口，僅表示「細節不便透露」，日本政府對外的官方表態也是支支吾吾。然而，日本「週刊文春」雜誌12月5日在社媒發文稱，一名日本政府官員透露，「實際上，川普當時對我們措辭相當嚴厲。似乎還說了相當於『不要插手台灣問題』這樣的話」。

「週刊文春」5日最先在社群平台X上爆料，指稱川普當時的語氣「相當尖銳」，甚至疑似說出「不要插手台灣問題」的相關字眼，使事件再度升溫。

中美元首於11月24日晚間通話後，不到12小時內，川普主動給高市早苗打了一通電話。結束通話後，高市早苗對外透露，「雙方圍繞強化日美同盟、印太地區面臨的局勢及各類議題廣泛交換了意見」，還稱「川普也表示和我是非常親密的朋友，隨時歡迎我給他打電話」。

但在被問及是否在通話中與川普談及台灣問題時，高市早苗避而不答，以「會談內容屬於外交往來範疇，因此不便透露詳情」為由一筆帶過。

日本外相茂木敏充11月25日被問到川普或美國國務卿魯比歐是否明確支持日本時，也數次表示未聽清楚問題，拒絕正面回答。

緊接著，「華爾街日報」11月26日援引知情人士消息稱，日本官員和一名美方知情人士透露，川普要求高市早苗克制涉台言論，並建議她不要在台灣主權問題上挑釁中國，但並未施壓高市撤回其言論。

日本內閣官房長官木原稔11月27日在例行記者會上被記者追問有關問題，兩次給了不一樣的回答。上午，他先是重複了日本先前發布的通稿內容，然後表示，(除此之外的具體談話內容)屬於外交往來，不予置評。

但到當天下午，木原稔轉變口風，直接說「報導中提到(高市)收到川普關於『在台灣主權問題上不要挑釁中國』的建議，這並非事實」。他還稱已向發布這一消息的『華爾街日報』提出了抗議。

相關爆料尚未獲美日官方證實，但使這通通話的真實內容再添疑點。

日本首相高市早苗。(路透)
日本首相高市早苗。(路透)

川普 日本 高市早苗

上一則

中日爭議 川普政府曾承諾力挺日本 結果僅發1貼文令東京挫敗

下一則

從H-1B到綠卡…國民兵遇襲效應 哪些移民權益被影響？

延伸閱讀

「大就是美」川普與建築師意見不合 將主導白宮宴會廳建案

「大就是美」川普與建築師意見不合 將主導白宮宴會廳建案
重擁門羅主義 川普新國安戰略5解讀 著眼利益不談民主

重擁門羅主義 川普新國安戰略5解讀 著眼利益不談民主
國家安全戰略暗示歐洲文明衰退 反映川普世界觀

國家安全戰略暗示歐洲文明衰退 反映川普世界觀
移除馬丁路德紀念日、六月節 新添川普生日免費入場國家公園

移除馬丁路德紀念日、六月節 新添川普生日免費入場國家公園

熱門新聞

華府國民兵遇襲反應，川普政府要嚴審嚴批新移民的各種申請程序與福利申領。財政部長貝森特日前表示明年起要切斷所有非公民的政府援助。(美聯社)

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

2025-12-01 05:15
川普總統2日在白宮舉行的內閣會議。(歐新社)

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

2025-12-02 19:53
俄亥俄州聯邦參議員莫雷諾。（美聯社）

共和黨參議員提案「終結雙重國籍」改變移民法

2025-12-02 01:21
美國總統川普。路透

川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國

2025-12-02 16:36
加州的物理治療師巴登支付了高額關稅從荷蘭賣家購買一件中國製外套。貨運示意圖，非新聞相關圖。(路透)

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

2025-12-01 22:50
圖為川普總統在紐約市的歸化公民的儀式上，透過視頻恭喜新公民。(路透)

川普移民執法擴大審核 包括合法移民 重新審查規模「史無前例」

2025-12-01 01:24

超人氣

更多 >
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐
佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇

佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇
梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍
賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會
無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場