重擁門羅主義 川普新國安戰略5解讀 著眼利益不談民主

記者顏伶如／綜合報導
川普政府公布最新的國家安全戰略，強調美國必須在西半球保持主導地位，並將東亞分成東北亞及東南亞兩個戰區。（路透）
川普政府公布最新的國家安全戰略，強調美國必須在西半球保持主導地位，並將東亞分成東北亞及東南亞兩個戰區。（路透）

白宮4日晚間發表國家安全戰略，紐約時報報導，這份文件對歷任總統而言，通常每屆任期只更新一次，因此具有重要的歷史意義。川普第二任的國家安全戰略，著眼於獲得利益，而非宣揚民主，即使是對台灣和以色列這兩個美國長期捍衛的民主政體，對前者也是著重在其半導體的經濟地位。

川普總統4日晚間公布長達33頁的2025年「國家安全戰略」(National Security Strategy)，以「美國優先」(America First)理念為基礎，明確表示遵循門羅主義(Monroe Doctrine)，爭取恢復美國在西半球的稱霸地位。文件當中強調美國要在全球西半部加強軍事存在、維持全球貿易平衡、鞏固邊境安全，並在與歐洲的文化戰爭當中贏得勝利。

國會山莊報(The Hill)分析，川普「國家安全戰略」的五大重點包括：

加勒比海戰爭可能升溫

川普把美國在加勒比海的軍事行動定義為與販毒集團的「武裝衝突」(armed conflict)，點名委內瑞拉強人總統馬杜洛(Nicolas Maduro)是主要威脅。川普也說，美國可能很快發動「地面行動」(land operations)。

批歐沒處理好與俄關係

報告裡批評歐洲「缺乏自信」導致與俄羅斯關係惡化，但未提及俄羅斯2014年與2022年入侵烏克蘭或俄羅斯在歐洲大路的各種破壞、選舉干預、煽動混亂。

對中國戰略獲台灣歡迎

報告寫到，川普政府保護台灣主權與安全免於受到外部勢力影響的明確表態，獲得台北外交部表示歡迎，在華府的對中鷹派人士也感到放心，相信川普政府不會把台灣拱手讓給北京。

報告指出，為了遏阻因為台灣而發生衝突，美國應該維持「軍事優勢」(military overmatch)，維持「有利的常規軍事平衡」(a favorable conventional military balance)對於美國區域利益非常重要，但美國要跟區域內其他盟友「分享負擔」(burden-sharing)。

美國對中東關注將減少

報告寫道，中東主導美國外交政策的日子終於令人欣慰地結束了，不論是長期規畫或每日行動，並不是因為中東不再重要，而是中東已經不像以往那樣一直是刺激因素及迫切災難的潛在來源。

報告內容引民主黨反對

民主黨批評川普NSS報告是美國從國際舞台退出的危險綱領，將導致美國與美國盟友變得更加虛弱。科羅拉多州聯邦眾議員柯羅(Jason Crow)指出：「如果實施計畫，世界將變得更危險，美國民眾更不安全。」

