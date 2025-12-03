川普特赦 販毒判刑45年的宏都拉斯前總統在美獲釋

宏都拉斯前總統葉南德茲獲川普特赦，自美國監獄獲釋。圖為他2021年11月在任時出席在蘇格蘭格拉斯哥的聯合國氣候變遷大會COP26。(美聯社)

聯邦監獄管理局(U.S. Bureau of Prisons)官員2日證實，宏都拉斯前總統葉南德茲(Juan Orlando Hernández)去年因涉嫌向美走私數百噸古柯鹼而被判處45年刑期，但已獲川普 (Donald Trump)總統特赦獲釋。兩黨議員同批川普的特赦決定。

監獄管理局的囚犯網站顯示，葉南德茲1日從西維吉尼亞州 黑澤爾頓聯邦監獄(U.S. Penitentiary, Hazelton)獲釋。

葉南德茲的妻子加西亞(Ana García)2日透過X平台感謝川普；她在自家門外說，全世界都意識到，南部地區同一檢察官對待葉南德茲就如同對待川普一樣，捏造一起政治案件。為確保安全，葉南德茲目前所處地點保密，預訂3日向外界發表談話。

加西亞說明尋求赦免的過程，幾個月前向赦免辦公室遞交請願書，葉南德茲在10月28日他自己生日當天，寫一封信給川普，川普當天便批准特赦。

為何赦免葉南德茲？川普答說，宏國人民真的認為葉南德茲被陷害，基本上因為葉南德茲是總統，所以說他是毒販，還說這是拜登政府的陰謀，川普總結說：「我了解事實後，同意他們的看法。」

不過共和、民主兩黨議員則認為川普下令特赦難以置信。伊利諾州民主黨籍參議員 德賓(Dick Durbin)說，葉南德茲被認定透過販毒集團向美國販毒，每天有新的受害者；(特赦)並非總統為保護美國免受毒品侵害而該採取的行動。

北卡羅來納州共和黨籍參議員提里斯(Thom Tillis)也說，川普的特赦傳達一項「可怕信息」，與他多次要美軍攻擊委內瑞拉運毒船的作法背道而馳。

葉南德茲2022年2月被捕，當時距現任宏都拉斯總統卡斯楚(Xiomara Castro)就職僅幾周。葉南德茲兩年後在紐約聯邦法院被判處45年監禁，罪名是收受毒販巨額賄賂，協助將400噸毐品經宏都拉斯運往美國。

葉南德茲始終堅稱無罪，並說是被他曾協助引渡到美的毒販報復。

但聯邦法官卡斯特爾(Kevin Castel)說，審判證據顯示，葉南德茲運用高超演技，表面強烈反對毒品走私，實則動用國家警察和軍隊保護毒品交易。

特赦令宣布後，宏都拉斯檢察長塞拉亞(Johel Zelaya)隨即透過X平台說，他的辦公室有義務伸張正義、終結有罪不罰，但未具體說明這位前總統將在宏都拉斯面臨哪些指控。

川普在宏都拉斯總統選舉前幾天承諾特赦，讓選舉添新變數。