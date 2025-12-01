美烏高層佛州會談 魯比歐：和平協議須確保永不再有戰爭

我的頻道

編譯廖振堯／綜合報導
美烏雙方官員在佛州佛州貝殼灣磋商和平計畫。國務卿魯比歐稱會談「成果豐碩」。(路透)
國務卿魯比歐(Marco Rubio)、白宮特使威科夫(Steve Witkoff)、第一女婿庫許納(Jared Kushner)，11月30日在威科夫位於佛州貝殼灣的高爾夫俱樂部會晤烏克蘭官員，磋商和平計畫。魯比歐會後稱討論非常具建設性，強調任何計畫都應保證絕不再發生戰爭；威科夫和庫許納則馬不停蹄，12月1日將赴俄羅斯再談。

綜合美聯社、華爾街日報、紐約郵報等媒體報導，此前美國推出一項「28點和平計畫」，但廣受批評其嚴重偏袒俄方，烏克蘭未來仍易受到俄羅斯攻擊。隨後烏克蘭同意一項「19點提案」，但又傳出該提案很可能被俄羅斯拒絕。

一名美國高階官員透露30日的會談內容涵蓋烏克蘭可能舉行新總統大選的時程，以及俄烏如何交換領土。其他一些關鍵問題仍未解決，包括美國和西方如何保障烏克蘭戰後安全，以及俄羅斯是否會繼續要求國際社會承認自2022年開戰以來奪取的烏克蘭領土。

國務卿魯比歐(中)、白宮特使威科夫(左)與第一女婿庫許納，11月30日在佛州會晤...
魯比歐在四個多小時的會議後表示談判取得進展，但過程十分複雜。他強調任何結束烏克蘭戰爭的和平協議都必須確保永不再發生戰爭，但目標不僅限於和平，而是「確保結束戰爭，使烏克蘭擁有主權和獨立，並有機會實現真正的繁榮」，而為了達成最終協議，仍有許多工作要做。他告訴記者：「今天的會晤富有成效…這很微妙又複雜，牽涉甚廣，顯然還有另一方需要參與…威科夫先生將前往莫斯科，屆時會談將繼續進行。」

克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)30日在俄羅斯國家電視台發表評論表示，普亭總統將在4日啟程訪問印度之前會見威科夫。

在邁阿密代表烏方談判的是烏克蘭國安與國防事務委員會秘書烏梅洛夫(Rustem Umerov)，他在會談開始後發文稱「我與烏克蘭總統保持密切聯繫，我們有明確的指示和優先事項：維護烏克蘭的利益，確保實質對話。」

川普總統在空軍1號上告訴記者，他聽取了美方三人的簡報，並表示烏克蘭有些「棘手的小問題」，不過他指的是澤倫斯基幕僚長葉爾馬克(Andriy Yermak)涉嫌貪汙而請辭，葉爾馬克原應是本次談判代表；川普認為「我們很有可能達成協議。」

