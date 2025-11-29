我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「去廚房替大家做飯」 南加警局高管涉歧視亞裔警員

信件被耽擱2年 德州女房東怒告美國郵政

美委緊張升溫 如果川普開戰 委內瑞拉怎麼打？

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
委內瑞拉海軍一艘海巡艦艇9月11日在加勒比海岸外執勤。(路透)
委內瑞拉海軍一艘海巡艦艇9月11日在加勒比海岸外執勤。(路透)

美國政府近月在加勒比海多次打擊疑似委內瑞拉販毒船，並將傳為馬杜洛政府高層操控的「太陽集團」列為外國恐怖組織，美國總統川普29日更宣布，委國上空及周邊空域將完全關閉，美委關係緊張持續升溫。路透分析指出，委國軍力因裝備老舊、士兵低薪與士氣不振而遠不敵美軍，若遭攻擊，逃兵情況恐擴大，而馬杜洛仍可能以游擊散兵作戰、在首都製造混亂作為主要反擊手段，使戰事陷入難以掌控的局面。

委內瑞拉軍事能力如何？

路透引述6名熟悉委國軍事狀況的消息人士指出，美國軍力遠勝委國，委國多年受到訓練不足、低薪與裝備老化等限制。基層士兵月薪僅約100美元，約台幣3167元，僅足以支應一般家庭基本生活所需的約1/5，加劇軍中士氣低落。

消息人士表示，一旦美軍展開攻擊，已在部分部隊出現的逃兵情況可能擴大。近年來，委內瑞拉部隊的主要應對經驗更集中於鎮壓國內街頭抗議，而非面對正規戰事。

雖然馬杜洛宣稱有800萬平民接受民兵訓練，但消息人士估計，真正具戰力、可能採取行動的只有數千名情報人員、武裝的執政黨支持者與部分民兵。

軍備方面，委國主力裝備多為俄製且使用數十年，包括於2000年代購買的約20架蘇愷戰機，但在性能上難與美國B-2轟炸機相比。委國的俄製直升機、戰機與肩射飛彈同樣老舊，維修率偏低。

若遭攻擊 委軍可能如何反擊？

路透取得的規畫文件與消息來源顯示，委國制定2套主要回應策略。

第一套回應方案是游擊式長期抵抗。小型部隊將分散在超過280個地點，負責破壞基礎設施與採取游擊行動；馬杜洛近日在國營電視強調的5000枚俄製「針式」肩射飛彈（Igla）也已完成部署。消息人士表示，一旦遭受攻擊，軍方的指令是要求各部隊立即分散並隱蔽，以確保能在戰況中維持行動能力。

第二套方案則是被稱為「無政府化計畫」（anarchization）。雖然官方從未公開承認，但多名消息人士指出，若戰事爆發，情報機構與武裝的執政黨支持者將在首都卡拉卡斯製造混亂，使國家變得難以治理，藉此拖延或削弱美方可能的軍事行動。

委內瑞拉 川普

上一則

川普警告委內瑞拉空域關閉 馬杜洛政府：這是殖民式威脅

延伸閱讀

川普警告委內瑞拉空域關閉 馬杜洛政府：這是殖民式威脅

川普警告委內瑞拉空域關閉 馬杜洛政府：這是殖民式威脅
足球／川普不發簽證 伊朗抵制2026美墨加世界盃抽籤

足球／川普不發簽證 伊朗抵制2026美墨加世界盃抽籤
川普手機本應在8月發售 迄今不見蹤影

川普手機本應在8月發售 迄今不見蹤影
川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉

川普：委內瑞拉領空及其周邊空域 應視為全面關閉

熱門新聞

川普總統27日在海湖莊園透過影片展示一張號稱是美國軍機擠滿阿富汗移民的照片。(美聯社)

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

2025-11-28 00:17
川普政府擴大逮捕無證移民，連美國公民配偶在申請綠卡面試時，也因簽證違規被上銬逮捕；示意圖。（路透)

獲永居權最後一關 公民配偶參加綠卡面試竟被上銬帶走

2025-11-27 01:27
中國國家主席習近平（右）和美國總統川普（左）。（美聯社）

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

2025-11-24 10:20
川普27日對美軍發表視訊談話後，和媒體記者交談。 (美聯社)

再開關稅紅利支票 川普：可能完全取消所得稅 因為關稅收入很多

2025-11-27 23:00
美國外交官奉命向歐洲等盟友提出關切，說明「有移民背景的人跟暴力犯罪有關」，希望盟邦像美國一樣展開大規模遣返行動。（美聯社）

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

2025-11-27 10:40
美國海軍尼米茲號航空母艦。(路透)

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

2025-11-22 11:21

超人氣

更多 >
腦袋年輕不是夢 華郵研究：每天做「這件事」就能抗老

腦袋年輕不是夢 華郵研究：每天做「這件事」就能抗老
香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文

香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文
李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮
55年最大規模…空巴召回6000架A320 全球航班恐大亂

55年最大規模…空巴召回6000架A320 全球航班恐大亂
核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光