烏克蘭局勢關鍵時刻 魯比歐傳將「罕見」缺席北約外長會

編譯周辰陽／即時報導
美國國務卿魯比歐23日在瑞士日內瓦的美國使館，結束與烏克蘭代表就川普和平計畫進行磋商後發表聲明。（歐新社）
美國國務卿魯比歐23日在瑞士日內瓦的美國使館，結束與烏克蘭代表就川普和平計畫進行磋商後發表聲明。（歐新社）

路透28日引述兩位美國官員報導，美國國務卿魯比歐計畫缺席下周在布魯塞爾舉行的北約外長會議。報導指出，美國國務卿缺席這類跨大西洋重要會議極為罕見。

北約通常每年舉行兩次正式外長會議，雖然一位北約官員表示，魯比歐是否出席由美方自行決定，部分成員國外長缺席也不罕見。但路透指出，美國國務卿缺席的情況極少見。2017年川普第一任期時，時任國務卿提勒森（Rex Tillerson）原本計畫缺席4月會議，最後會議為了配合他的行程，還臨時調整日期。

一名官員透露，副國務卿藍道（Christopher Landau）將代表美國出席。目前尚不清楚魯比歐計畫缺席12月3日會議的原因，但也有可能出現變化。然而，這次缺席的時機敏感。美烏官員正忙於縮小雙方對於結束俄烏戰爭條件的分歧，部分歐洲外交官則抱怨被排除在談判之外。

國務院發言人拒絕評論魯比歐是否出席，但強調北約在川普政府期間已「完全重振」，並指出魯比歐近日在瑞士與多位歐洲官員會晤。發言人表示：「魯比歐國務卿也定期與北約盟友會面並交流意見，包括上週末在日內瓦。」

國務院一位資深官員表示，魯比歐近來出席的會議夠多了。這位官員說：「魯比歐國務卿已出席了數十場與北約盟友的會議，期待他出席每一場會議完全不切實際。」

烏克蘭與歐洲官員一直擔心被迫接受對俄羅斯過度有利的協議，而在美國力推的28點和平計畫草案外洩後，這些疑慮更加升高。魯比歐缺席北約外長會議，可能進一步加深外界對華府近年削弱歐洲安全承諾的憂慮。

魯比歐 國務卿 北約

