聯合國安理會通過美版加薩20點計畫 中俄棄權

聯合國安理會17日通過由美國起草的「加薩20點和平計畫」。(歐新社)

聯合國安理會17日通過美國提出的「加薩 計畫」，授權設立一支國際穩定部隊，負責在滿目瘡痍的加薩地區維安，並提出未來邁向巴勒斯坦 建國的可能路徑，表決結果為13票贊成、0票反對，俄羅斯 與中國皆棄權。美國與多國原本擔心，俄羅斯可能動用否決權阻擋決議案過關。

川普總統在安理會決議通過後發文，祝賀決議闖關成功，稱這項投票「具有真正的歷史意義」，並強調決議正式承認並支持由他擔任主席的和平委員會。他形容這將成為「聯合國史上最重大的獲准決議之一」，有助於推動全球和平。

他在文中逐一感謝安理會成員國，也向非安理會成員的卡達、埃及、沙烏地阿拉伯等多個國家致謝。他並透露，和平委員會的成員名單及其他相關宣布將在未來數周陸續公布。

美聯社報導，阿拉伯及其他穆斯林國家曾表示有意派兵加入國際部隊，但前提是必須獲得安理會授權。此次美國提案支持川普總統的20點停火方案，內容包括設立尚未成立的「和平委員會」(Board of Peace)作為過渡權力機構且由川普出任主席，並授權國際穩定部隊在加薩執行廣泛任務，包括邊界管理、維安及地區去武裝化。

委員會與穩定部隊的授權預計2027年底到期。美國駐聯合國大使沃茲(Mike Waltz)稱此案是「歷史性且具建設性」，表示這項決議為中東開啟新方向，他並強調決議「只是開始」。

不過，決議仍未提出巴勒斯坦建國的時程或保證，只表示在加薩重建取得進展、以及巴勒斯坦自治政府完成改革後，或許才有可能性。決議補充指出，美國將促成以色列與巴勒斯坦啟動對話，以便尋求和平共存的政治前景。

俄羅斯和中國本可以否決此決議，但兩國均投棄權票。紐約時報指這顯然是受到埃及、約旦、卡達、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國等多個阿拉伯和穆斯林國家以及印尼、土耳其和巴基斯坦(安理會成員)的支持所影響。

美國版的決議案要求這支穩定部隊負責推動加薩「去武裝」，並確保「所有非國家武裝團體的武器永久報廢」，但關鍵難題仍在於如何解除哈瑪斯武裝，哈瑪斯反對安理會通過的決議案，因為未滿足「巴勒斯坦人民政治及人道需求和權利」。