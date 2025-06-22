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美成功重擊伊核設施 政府內部氣氛為何沒那麼樂觀？

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被以色列操弄？川普MAGA基本盤強烈反彈美軍空襲伊朗核設施

編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（左）在白宮戰情室。（路透）
美國總統川普（左）在白宮戰情室。（路透）

美國總統川普因決定對伊朗發動空襲，面臨「讓美國再次偉大」運動（MAGA）部分成員的強烈反彈。批評者指控他被以色列操弄，捲入一場新中東戰爭。

金融時報報導，即便在美軍轟炸伊朗的福爾多、納坦茲和伊斯法罕的核子設施之前，美國介入以伊戰爭的可能性，就已暴露親川普陣營內部的嚴重分歧。

聯邦參議員葛理翰（Lindsey Graham）和知名廣播主持人萊文（Mark Levin）在內的鷹派支持介入，川普前策士巴農（Steve Bannon）與保守派媒體名人卡森（Tucker Carlson）則呼籲避免捲入衝突。

懷疑論者指出，川普聯手以色列攻擊伊朗，將背棄他自己結束美國的「永恆戰爭」，並遠離中東軍事糾葛的承諾，而這正是「美國優先」政策的核心。他們警告，任何軍事行動都可能讓駐紮中東各地的數千名美軍，暴露在伊朗及其代理人報復的風險之中。

川普的支持者也表達擔憂，認為他原本傾向透過外交手段遏止伊朗核子計畫，卻在以色列總理內唐亞胡引導之下，參與了針對伊朗的軍事行動。

包括巴農在內，一些一向強烈支持川普的右翼Podcasters對他決定攻擊伊朗感到困惑。其他人則選擇保持低調，如共和黨籍聯邦眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）本周稍早曾表態「我們受夠了外國戰爭」，但空襲當天語氣明顯緩和，只是在「X」上寫道：「讓我們團結起來，為和平祈禱。」

此外，部分人士認為，川普可能因支持以色列推翻伊朗政權的行動而被牽扯，且介入日深。右翼媒體人士波索比克（Jack Posobiec）在「X」發文指出，「川普總統已一如既往地明確表態，他反對對伊朗發動政權更迭戰爭。此事關乎伊朗的核子計畫，他從一開始就承諾要終結這項計畫。」

右翼民粹主義新聞網站「布萊巴特新聞網」華府駐地主任博伊爾（Matthew Boyle）表示，川普需要向MAGA基本盤解釋，因為他們原本希望美國不要捲入這場戰爭。

博伊爾說：「他必須贏得這個運動的支持，將支持者凝聚在他身邊，並採取積極主動的措施來達成這個目標，他必須重新贏回人民的信任。」

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