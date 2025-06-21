美軍「部署餐」舊片瘋傳 網友熱議是否將直接介入以伊戰爭

圖為美軍14日參加閱兵活動的照片。（歐新社）

川普 總統日前表示，將在兩周內決定是否實質介入以色列與伊朗 的衝突，美軍同時大幅強化中東周邊海空力量。此時，一段美國陸軍士兵大啖牛排 與龍蝦等「部署餐」（deployment meal）的短影音在網路瘋傳，引發網友留言揣測是否即將出兵、這是不是他們被派往戰區前的最後一餐。

新聞周刊（newsweek）報導，「X」用戶「j00ny369T」17日發布這段26秒的短影音，並留言稱「聽說這叫『部署餐』」。畫面中，一名美國陸軍士兵拍攝營房的餐桌，並問同袍道：「你的牛排和龍蝦怎麼樣？」其中一名士兵則回應：「我已經準備好上戰場了。」隨後該士兵作勢吸允手指、咂嘴說：「我可能得多點一份。」

Heard it's called "the deployment meal". pic.twitter.com/DJAyyB6yIm — Johnny (@j00ny369T) 2025年6月17日

該影片發布後，其他網友紛紛轉發並留言猜測，士兵們是如何在戰鬥前享用「海陸大餐」以鼓舞士氣。一名網友寫道：「我知道上周末有三個親密家庭接到了『你可能有一段時間聽不到我消息了』的電話。」另一位網友則指出： 「過去每當牛排和龍蝦上桌時，都預示著有事即將發生。」

不過，新聞周刊發現，這段截至21日已累計超過1470萬次瀏覽的短影音，其實是2月拍攝的舊片，如今重新開始在網路上流傳。該影片最初於2月1日發布在陸軍網紅「Melly.Fits」的TikTok帳號上，而且還已置頂，留言數則超過8900條。

雖然影片中並未透露具體地點，但「X」用戶「OpX」表示，這些士兵當時身處DFAC（軍營食堂），「這代表他們在海外某個地方，而非美國本土。」

新聞周刊指出，盡管這段爆紅的影片是幾個月前拍攝，但隨著再次流傳，網友們紛紛針對其意義發表評論，揣測川普是否會讓美軍直接介入以伊衝突，目光也聚焦於華府及川普的下一步行動。