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G7發表聯合聲明籲解決中東危機 已獲川普背書

川普大動作備戰？調空中加油機往歐 尼米茲航艦轉向中東

唯一與美談妥新關稅 英相G7場邊與川普簽貿易協議

記者顏伶如／綜合報導
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英國是七國之間唯一已與美國談妥關稅的國家。圖為川普(左）與英國首相施凱爾展示英美貿易協議。(美聯社)
英國是七國之間唯一已與美國談妥關稅的國家。圖為川普(左）與英國首相施凱爾展示英美貿易協議。(美聯社)

七大工業國(G7)領袖峰會16日在加拿大舉行，與會各國元首希望跟川普總統展開貿易談判，降低關稅緊張。華爾街日報(WSJ)報導，日本、歐盟、加拿大、墨西哥元首都希望能跟川普面對面討論，說服川普至少調降某些關稅，各國願意提供的交換條件包括提高軍事支出、對中國採取行動以及降低關稅與其他影響美國企業的貿易壁壘。

川普16日說，與加拿大總理卡尼(Mark Carney)仍在討論如何針對貿易問題達成協議。川普與卡尼見面之前對媒體說：「看看今天我們有沒有辦法解決問題。」川普說，美方的關稅概念與卡尼不同，「這也是某些人所樂見的」。

卡尼會後對媒體說，會談結果「好極了」(fantastic)。不過，知情官員透露，美加雙方對於如何解決關稅問題並沒有共識，本周稍後等G7峰會結束還會再次討論。

加拿大媒體報導，美加兩國同意在30天內達成協議。官員說，加拿大承諾每年將增加數十億軍事支出，絕大多數開銷將花在向美國國防包商採購。

川普執政團隊承諾7月9日截止日期之前將完成數十項協議。截至目前為止，川普政府已與英國達成範圍有限的協議，與中國則達成貿易休戰協議，至於美國跟其他貿易夥伴之間則仍存在幾個棘手議題，尤其是川普對汽車、鋼、鋁加徵關稅。

墨西哥並不是G7成員，但卡尼邀請墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)與印度、澳洲、南非、巴西、南韓、烏克蘭等非成員國一同參加峰會。

川普與英國首相施凱爾(Keir Starmer)16日在加拿大宣布簽署美英貿易協議，內容包括降低英國汽車、航太產業進口關稅，至於鋼鐵產品關稅則仍在磋商當中。施凱爾對媒體說：「這對我們兩國來說都是非常美好的一天，是實力的真正展現。」

從6月底開始，英國進口汽車關稅將從目前27.5%降至10%，英國汽車每年進口上限10萬輛。先前川普政府對英國航太產品開徵10%關稅，協議內容讓勞斯萊斯(Rolls-Royce)等英國企業獲得豁免。

川普與英國首相施凱爾16日加拿大亞伯大省會談。(路透)
川普與英國首相施凱爾16日加拿大亞伯大省會談。(路透)

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