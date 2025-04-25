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俄空襲基輔 至少12死90傷 川普籲普亭停手

記者陳熙文／華盛頓報導
俄軍24日以飛彈和無人機襲擊烏克蘭首都基輔，造成至少12人死亡，90人受傷。圖為基輔的建築物遭襲擊後起火。(路透)
俄軍24日以飛彈和無人機襲擊烏克蘭首都基輔，造成至少12人死亡，90人受傷。圖為基輔的建築物遭襲擊後起火。(路透)

俄烏戰爭進入和談階段，但俄軍卻於24日以飛彈和無人機襲擊烏克蘭首都基輔，造成至少12人死亡，90人受傷；川普總統24日要求俄羅斯總統普亭「住手」，並認為時機點非常差勁。不過在被記者問到俄國為和平協議做出哪些讓步時，川普說，俄國願意停止戰爭，願意不占領烏克蘭全境，這就是最大的讓步。

對於俄國如果持續轟炸烏克蘭，川普24日也說，他會不開心，並威脅說「有事情會發生」；川普說，他對於俄烏和談，心中有一個期限，認為在兩周內會出現進展。

川普23日才對烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)表達不滿，認為澤倫斯基公開表示，烏克蘭不會承認克里米亞(Crimea)屬於俄羅斯，有害和平談判；美國副總統范斯也警告說，如果俄烏不達成和平協議，美方將會停止幫忙斡旋。

不過，美方才向烏克蘭提出警告，俄軍卻在24日空襲基輔，這是自去年夏天之後，俄軍對烏克蘭首都最大的攻擊。

川普24日在社群網路「真實社群」(Truth Social)上表示，他對俄軍對基輔發動空襲感到不滿，認為沒有必要，時機點也非常差勁，要求普亭住手；川普呼籲說，盡快達成和平協議。

俄軍24日以飛彈和無人機襲擊烏克蘭首都基輔，造成至少12人死亡，90人受傷。圖為...
俄軍24日以飛彈和無人機襲擊烏克蘭首都基輔，造成至少12人死亡，90人受傷。圖為基輔的建築物遭襲擊後起火。(路透)

川普24日與挪威首相斯托爾(Jonas Gahr Store)在白宮會面。

對於俄烏戰爭應在何時達成和平協議，美方才不至於放棄斡旋，川普說，他心中有一個期限，但希望要盡快。

有媒體詢問，如果俄軍持續轟炸烏克蘭，川普是否考慮增加對俄羅斯的制裁？川普說，他不願現在回答這個問題，指必須看俄烏未來是否達成和平協議。

不過，川普也表示，他向俄國施加很大的壓力，否則普亭不會想要談判；川普認為，普亭希望達成協議，大家很快就會知道這是不是真的。

川普說，俄烏和談要雙方都同意，除了俄國，也需要烏克蘭點頭，而烏克蘭遭到俄軍的猛攻，川普相信烏克蘭也希望達成和平協議。

俄軍24日以飛彈和無人機襲擊烏克蘭首都基輔，造成至少12人死亡，90人受傷。圖為...
俄軍24日以飛彈和無人機襲擊烏克蘭首都基輔，造成至少12人死亡，90人受傷。圖為烏克蘭救援人員從廢墟中抬出屍體。(美聯社)

美國國務卿魯比歐(Marco Rubio)表示，美方已經提供俄烏雙方前進的方向和達成和平的終點線，但需要雙方都點頭同意；俄軍對基輔的空襲應提醒大家，為何這場戰爭需要結束。

有媒體詢問，如果美方最後可能停止介入和平談判，美方是否也不會提供烏克蘭愛國者飛彈，也不會再與烏克蘭分享情報？川普說，這要看接下來會發生什麼事情，他認為，俄烏會達成協議，認為媒體應該兩周後再問他這個問題。

川普 烏克蘭 俄國

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