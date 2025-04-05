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多國讓步求降關稅 川普稱須給「好東西」交換

編譯季晶晶／綜合報導
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川普總統(前右)表示可以考慮降關稅，關鍵看外國開出什麼「驚人」條件交換。圖為他3日抵達邁阿密國際機場時揮手致意。(美聯社)
川普總統(前右)表示可以考慮降關稅，關鍵看外國開出什麼「驚人」條件交換。圖為他3日抵達邁阿密國際機場時揮手致意。(美聯社)

川普總統2日表示，若其他國家能夠開出一些「不同尋常」的交換條件，他對降低對等關稅抱持開放態度，預料將帶動多國的「朝貢讓步潮」，土耳其、墨西哥、印尼及越南等國都已表態希望協商，但彭博資訊分析，由於川普對等關稅已設定10%的「地板」，各國爭取豁免的難度也提高。

越南遭美國重課46%的對等關稅，越共總書記蘇林(To Lam)4日晚間和美國總統川普通話時表示，越南願將自美國進口的商品進口稅率下調至0%，並建議美方對越南輸美商品課徵類似稅率。

川普表示，「關稅給了我們協商的龐大權力」，「每個國家都已打電話給我們」。他被問到他是否會更寬容時回答，「不一定」，「如果有人說，他們將給我們一些不同尋常的東西，也要他們給我們的是好東西」。

川普暗示，他一整天都在和尋求關稅減免的外國政府和企業領袖對話，包括3日在汽車製造商主管、以色列總理內唐亞胡等人談話。

川普的對等關稅預料將促使多國對美國提出貿易讓步措施，墨西哥總統薛恩鮑姆已派遣經濟部長厄伯拉特下周前往華府，繼續磋商鋼鐵與汽車關稅，泰國計畫進口更多美國汽車、液化天然氣(LNG)及電子產品，以縮減對美國的貿易順差。土耳其和印尼也尋求和美國協商，印尼承諾將鬆綁貿易規範。

網路媒體越南快訊(VnExpress)報導，蘇林說將繼續自美國進口更多越南需要的商品，以及鼓勵美國企業進一步加強對越南的投資，他並邀請川普伉儷盡快再度訪問越南。報導指出，川普接受邀請。

英國金融時報(FT)報導，歐盟仍不放棄談判，已向美國提議願意將汽車關稅從10%，降到與美國相同的2%水準，歐盟官員也認為股市下挫和通膨升高的展望，將促使美國協商。

但彭博資訊分析，由於川普的對等關稅已設定至少10%的基準稅率，被視為確保川普貿易政策完整性的必要措施，因此各國的談判空間可能比想像中還小。

也有一些國家展現轉趨強硬態度，例如英國正在研擬將課徵報復關稅的清單，若英國無法在5月1日前調降10%的對等關稅，可能會對美國進口課徵報復性關稅。

關稅 川普 越南

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