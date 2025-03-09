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歐洲拚自保 北約要提高軍工產能、歐盟向聯國貸款

編譯俞仲慈／綜合報導
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北約秘書長呂特受訪指出，提高歐洲自身國防預算與軍工產業產能，是確保歐洲安全的兩大必要條件。(路透) Polish President Andrzej Duda attends a press conference with NATO Secretary General Mark Rutte (not pictured) at the NATO headquarters in Brussels, Belgium March 6, 2025. REUTERS/Yves Herman【作者：路透通訊社，日期：2025-03-06，數位典藏序號：20250306233646461】
北約秘書長呂特受訪指出，提高歐洲自身國防預算與軍工產業產能，是確保歐洲安全的兩大必要條件。(路透) Polish President Andrzej Duda attends a press conference with NATO Secretary General Mark Rutte (not pictured) at the NATO headquarters in Brussels, Belgium March 6, 2025. REUTERS/Yves Herman【作者：路透通訊社，日期：2025-03-06，數位典藏序號：20250306233646461】

總統川普入主白宮以來，大西洋兩岸關係生變，由於長期倚重美國軍援的北大西洋公約組織(NATO)也亟需自力自強，擴大軍工產能，才能承擔自我防禦責任。

路透報導，北約秘書長呂特(Mark Rutte)接受德國媒體採訪時強調，提高歐洲自身國防預算與軍工產業產能，是確保歐洲安全的兩大必要條件。

呂特向德國媒體「周日世界報」(WamS)表示：「我們需要編列更多預算來保障歐洲自身安全。」並補充道：「我們還需要加速提高大西洋兩岸國防生產力，長期以來我們的軍工產能始終偏低。」並強調要真正捍衛歐盟會員國，需要增添更多彈藥、船艦、坦克、噴射機以及衛星和無人機等軍事設備。

NATO目前有32個成員國，其中絕大多數來自歐洲大部分國家，以及大西洋對岸的美、加兩國；不料總統川普上任以來，不但凍結對烏克蘭提供軍援，還積極改善與俄羅斯總統普亭的關係，外界質疑美國與歐洲自二戰結束後，長期建立的安全結盟關係已經生變。

面對局勢轉變，歐洲國家紛紛表示願意提高國防經費，自行負擔防禦責任，並支持烏克蘭繼續對抗俄羅斯。

知情人士透露，德國議員預計本月13日起，針對政府借貸法規全盤改革進行辯論，以提高國防預算並編列5416億美元(約合5000億歐元)的基建經費，以便在25日即新、舊議會交接前立法通過。

另外歐盟領導人6日在比利時布魯塞爾召開緊急峰會，籌措聯合國防開支貸款，同時為配合各國增加的國防預算，解除對預算赤字的限制；同時呂特已經會晤許多軍火製造負責人，要求對方盡可能加速產能以因應可能引爆的戰爭危機。

在美、歐關係重新調整的同時，俄烏戰爭仍持續交戰，烏克蘭內政部8日證實，俄軍7日夜間對烏東的哈爾科夫州(Kharkivska)與多布羅皮利亞(Dobropillia)發動導彈與無人機攻擊，造成至少14人死亡、37人受傷的不幸，與此同時烏軍持續鎖定俄羅斯境內重要能源設施進行攻擊。

烏克蘭 德國 俄羅斯

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