川普親信密會烏克蘭反對派 促速辦大選…1理由遭反對

三名烏克蘭 議員和一名共和黨外交政策專家透露，美國總統川普 的四名親信日前密會烏克蘭總統澤倫斯基 的政治對手，包含反對黨領袖提摩申科(Yulia Tymoshenko)及烏克蘭前總統波羅申科(Petro Poroshenko)所屬政黨高層，雙方討論烏克蘭迅速舉行總統大選，但兩名反對黨領袖都反對戰時舉行總統大選想法。

政治新聞網Politico報導，澤倫斯基上周拜訪白宮與川普吵翻，最終未能簽署礦產協議，事後白宮國安顧問沃茲(Michael Waltz)暗示，若要達成和平協議，澤倫斯基可能要下台，共和黨高層也發表相同看法。

報導指出，這些祕密討論的關鍵是，在俄烏達成臨時停火全面實施和平談判前，舉行總統大選。

美國政府對外不斷強調川普不會干涉烏克蘭內政，但是川普及其官員的作為卻恰恰相反。川普譴責澤倫斯基是「未經選舉的獨裁者」，國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)則錯誤指控基輔取消選舉。

縱使川普陣營可能想透過選舉拉下澤倫斯基，但澤倫斯基仍然比提摩申科和波羅申科更受歡迎。

美烏會談破局後，英國民調機構Survation調查發現，澤倫斯基的支持度回血，達到約44%。至於最有力的競爭對手，烏克蘭前武裝部隊總司令、現駐英大使扎盧茲尼(Valerii Zaluzhnyi)則落後超過20個百分點。

波羅申科和提摩申科的支持度則分別僅有10%和5.7%。

英國天空新聞報導，這兩名烏克蘭反對黨領袖都反對戰時舉行總統大選想法，表示只有在實現和平後才應舉行選舉。

烏克蘭憲法不允許在戒嚴期間舉行選舉，而且要讓遭占領區的人民和前線官兵投票都相當困難。

波羅申科在社群媒體平台Telegram表示，選舉應在實現和平後才進行，且不遲於戰爭結束後的180天。提摩申科則說，她的團隊「正與所有能協助盡早實現公正和平的盟友會談」，並表示不應在這目標實現前舉行選舉。

曾經擔任兩屆總理的祖國黨(Fatherland)領導人提摩申科指出，她的團隊「正與能夠幫助確保盡快達成公正和平的所有盟友協商」。

她寫道：「我已說過不只一次，在那之前，不可能在烏克蘭舉行任何選舉。」