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嘲笑英國30年沒打仗？范斯駁斥：我根本沒提到

編譯周辰陽／綜合報導
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副總統范斯(右一)接受福斯新聞訪問時，被指似乎嘲笑英國是「30年來沒打過一場戰爭的某個隨便國家」挨批。圖為他2月27日隨川普總統(右二)在白宮會見英國首相施凱爾(左二)。(路透)
副總統范斯(右一)接受福斯新聞訪問時，被指似乎嘲笑英國是「30年來沒打過一場戰爭的某個隨便國家」挨批。圖為他2月27日隨川普總統(右二)在白宮會見英國首相施凱爾(左二)。(路透)

川普總統和烏克蘭總統澤倫斯基日前在白宮公開鬧翻，參與這場口舌之爭的副總統范斯接受福斯新聞訪問時表示，烏克蘭的最佳安全保障就是確保美國在烏克蘭的未來中有經濟利益，但席間一段話似乎嘲笑英國是「30年來沒打過一場戰爭的某個隨便國家」，遭英方政界人士指控「抹消」英國的歷史。

根據此前新聞，范斯在福斯新聞3日播出的專訪中，拒絕英法派遣維和部隊到烏克蘭作為「安全保障」的計畫，「如果你想要真正的安全保障，如果你想要真正確保俄羅斯總統普亭不會再次入侵烏克蘭，最好的安全保障就是讓美國人對烏克蘭的未來有經濟利益，這比從30或40年從未打過仗的某個隨便國家派遣2萬軍力要安全得多」。

Politics.co.uk報導，范斯還指出，「鎮上唯一有戰略的傢伙是美國總統，每個人都需要跟隨他的腳步」。

英國自1980年起參與多次軍事干預，包括作為美國的盟友。在2000年代初，英、美於伊拉克和阿富汗並肩作戰時，數百名英軍戰死。

范斯這番發言引來英國朝野批評，在野的自由民主黨國防事務發言人海倫．馬奎爾曾任皇家憲兵上尉，並在伊拉克服役，她就嚴厲地指出，「范斯正從歷史抹消在伊拉克和阿富汗犧牲性命的數百名英軍」。

馬奎爾說，「我親眼目睹美國和英國軍人勇敢並肩戰鬥。在我隸屬的皇家憲兵團中，有六名成員沒有從伊拉克回家，這是否認這一事實的險惡企圖」，並指英國駐美大使曼德森勛爵應該呼籲范斯道歉。

英國廣播公司(BBC)報導，范斯在社群平台「X」駁斥相關指控為「不誠實得離譜」，強調自己「在短片中甚至沒提到英國或法國」，並指「這兩個國家都在過去20年間，以及更長的時間裡，與美國一起英勇作戰」。

不過，范斯在後續發文指出，「讓我們直話直說，有許多正(私下或公開)志願支援的國家，既沒有戰場經驗，也沒有軍事裝備，去做任何有意義的事情」。BBC指出，范斯沒有具體說明他正在指哪個或哪些國家。

范斯 烏克蘭 阿富汗

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