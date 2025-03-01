我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

方大同過世享年41歲 親友證實：他後事非常低調

歌手方大同「抗病5年」過世 享年41歲

川普和澤倫斯基不歡而散 烏議員落淚、歐洲領袖聲援

編譯潘勛／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
烏克蘭總統澤倫斯基與川普總統28日在白宮以礦產協議換和平的商談不歡而散，令烏克蘭觀眾煩惱、害怕。圖為基輔當天為在俄烏戰爭中犧牲的美國前陸戰隊員舉行葬禮。(路透)
烏克蘭總統澤倫斯基與川普總統28日在白宮以礦產協議換和平的商談不歡而散，令烏克蘭觀眾煩惱、害怕。圖為基輔當天為在俄烏戰爭中犧牲的美國前陸戰隊員舉行葬禮。(路透)

烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普28日在白宮橢圓形辦公室裡發生言語衝突，不歡而散，引發歐洲、烏克蘭觀眾煩惱、害怕，但一名歐洲議員形容「橢圓形辦公室只有一個人有尊嚴，那人還是客人」；法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)、德國總理蕭茲(Olaf Scholz)等歐洲領袖重申支持澤倫斯基，聲稱他並不孤單。

華盛頓郵報報導，一名烏克蘭議員談到28日會談時表示，自己聽到會談的一切，不禁流淚。一名40歲、正在俄國庫斯克(Kursk)地區作戰的烏國軍官歐列克山德(Oleksandr)看到爭執的影片時只回應以「哇」這個字眼，然後寫下「待辦事項還很多，寧可作戰也比屈辱的和平好」。

離開白宮後，澤倫斯基發表簡單聲明，表示感謝川普、「國會及美國人民」、「烏克蘭要的是公正、持久的和平，正為此而努力」。

歐洲國家領袖28日晚紛紛表達對澤倫斯基的支持，西班牙、立陶宛、摩爾多瓦、瑞典、拉脫維亞、挪威等國元首均貼出訊息，力挺澤倫斯基。

波蘭總理圖斯克(Donald Tusk)在X社媒平台貼文說，「親愛的澤倫斯基、親愛的烏克蘭友人們，你們並不孤單」。

馬克宏表示，國際友人三年前便聲援烏克蘭、制裁俄國，繼續這麼做下去是正確的事，這裡的友人指的是美國、歐洲、加拿大、日本等許多國家；必須感謝幫忙、出力的人，尊敬從一開始就戰鬥的人，他們為自己的尊嚴、獨立、後代及歐洲和平而戰。這些都很單純、不複雜，但值此時刻最好回想一下。

德國選舉勝選人、可能出任下位總理的梅爾茨(Friedrich Merz)向澤倫斯基發文表示，「不管時機好壞，都支持烏克蘭」；荷蘭總理史庫夫(Dick Schoof)表示繼續支持烏克蘭，「尤其在此時此刻」。

一面倒支持烏國的聲浪中也有不一樣的聲音；親莫斯科的匈牙利總理奧班(Viktor Orban)形容川普「英勇捍衛和平」、「強人締造和平，弱者才發動戰爭」。

華盛頓郵報引述白宮官員指出，與澤倫斯基發生爭執後，川普正考慮大斧一揮，砍掉給烏克蘭的軍事援助。

烏克蘭 澤倫斯基 川普

上一則

CNN：川普裁員成「良機」 中俄趁機招募被解雇國安雇員

下一則

爭執後澤倫斯基想緩和已來不及 被下逐客令…會後挖苦四喊感謝

延伸閱讀

CNN評：澤倫斯基誤入川普禁區 沒做1舉動釀大錯

CNN評：澤倫斯基誤入川普禁區 沒做1舉動釀大錯
川澤衝突 挺烏派參議員葛理漢：澤倫斯基該辭職

川澤衝突 挺烏派參議員葛理漢：澤倫斯基該辭職
一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場
把澤倫斯基趕出白宮？川普語帶保留：我想你知道答案

把澤倫斯基趕出白宮？川普語帶保留：我想你知道答案

熱門新聞

川普政府計畫推出「金卡簽證」，未來花500萬美元，就能取得美國公民身分。(路透)

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

2025-02-25 19:40
眾院少數黨領袖傑佛瑞斯稱，共和黨推出的預算大綱將導致美國史上出現最大規模的白卡經費刪減。（美聯社）

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

2025-02-26 11:05
川普(中)與澤倫斯基(左)的肢體動作非常激烈。(路透)

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

2025-02-28 19:51
澤倫斯基離開白宮。美聯社

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

2025-02-28 16:54
馬斯克（圖左戴帽者）在川普（圖右一）主持的首場內閣會議上發言。(路透)

川普對內閣官員說：誰不爽馬斯克？滾出去

2025-02-26 20:04
記者在川普與馬克宏尷尬的握手後發現了川普手上的瘀青。美聯社

手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議

2025-02-25 15:17

超人氣

更多 >
一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場
歌手方大同驚傳過世 享年41歲

歌手方大同驚傳過世 享年41歲
顏值再度封神…baby慶36歲生日 絕美禮服勾勒曼妙身姿

顏值再度封神…baby慶36歲生日 絕美禮服勾勒曼妙身姿
澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？
MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬

MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬