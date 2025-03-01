川普和澤倫斯基不歡而散 烏議員落淚、歐洲領袖聲援

烏克蘭總統澤倫斯基與川普總統28日在白宮以礦產協議換和平的商談不歡而散，令烏克蘭觀眾煩惱、害怕。圖為基輔當天為在俄烏戰爭中犧牲的美國前陸戰隊員舉行葬禮。(路透)

烏克蘭 總統澤倫斯基 與美國總統川普 28日在白宮橢圓形辦公室裡發生言語衝突，不歡而散，引發歐洲、烏克蘭觀眾煩惱、害怕，但一名歐洲議員形容「橢圓形辦公室只有一個人有尊嚴，那人還是客人」；法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)、德國總理蕭茲(Olaf Scholz)等歐洲領袖重申支持澤倫斯基，聲稱他並不孤單。

華盛頓郵報報導，一名烏克蘭議員談到28日會談時表示，自己聽到會談的一切，不禁流淚。一名40歲、正在俄國庫斯克(Kursk)地區作戰的烏國軍官歐列克山德(Oleksandr)看到爭執的影片時只回應以「哇」這個字眼，然後寫下「待辦事項還很多，寧可作戰也比屈辱的和平好」。

離開白宮後，澤倫斯基發表簡單聲明，表示感謝川普、「國會及美國人民」、「烏克蘭要的是公正、持久的和平，正為此而努力」。

歐洲國家領袖28日晚紛紛表達對澤倫斯基的支持，西班牙、立陶宛、摩爾多瓦、瑞典、拉脫維亞、挪威等國元首均貼出訊息，力挺澤倫斯基。

波蘭總理圖斯克(Donald Tusk)在X社媒平台貼文說，「親愛的澤倫斯基、親愛的烏克蘭友人們，你們並不孤單」。

馬克宏表示，國際友人三年前便聲援烏克蘭、制裁俄國，繼續這麼做下去是正確的事，這裡的友人指的是美國、歐洲、加拿大、日本等許多國家；必須感謝幫忙、出力的人，尊敬從一開始就戰鬥的人，他們為自己的尊嚴、獨立、後代及歐洲和平而戰。這些都很單純、不複雜，但值此時刻最好回想一下。

德國選舉勝選人、可能出任下位總理的梅爾茨(Friedrich Merz)向澤倫斯基發文表示，「不管時機好壞，都支持烏克蘭」；荷蘭總理史庫夫(Dick Schoof)表示繼續支持烏克蘭，「尤其在此時此刻」。

一面倒支持烏國的聲浪中也有不一樣的聲音；親莫斯科的匈牙利總理奧班(Viktor Orban)形容川普「英勇捍衛和平」、「強人締造和平，弱者才發動戰爭」。

華盛頓郵報引述白宮官員指出，與澤倫斯基發生爭執後，川普正考慮大斧一揮，砍掉給烏克蘭的軍事援助。