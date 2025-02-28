加墨25%關稅3/4如期實施 將對中國同步加徵10%

在延期一個月即將屆滿前，川普總統27日表示將自3月4日對加拿大和墨西哥開徵25%關稅，也擬對中國加徵10%關稅。（路透）

川普 總統27日宣布，預定3月4日向加拿大和墨西哥 徵收25%關稅 的計畫不變，同時美國擬二度加徵中國10%的關稅；據了解，中方未對減少芬太尼（fentanyl）流入美國做出承諾，是川普與中國國家主席習近平未再度通話的原因。

川普日前簽署行政命令，擬2月4日課徵加拿大和墨西哥25%的關稅、加徵中國10%的關稅，以作為讓毒品流入美國的懲罰。

不過，川普2月3日分別與墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）和加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）通話之後，兩國承諾將做出因應措施，川普隨即宣布關稅措施暫緩30天作為觀察期。

不過，加徵中國10%的關稅仍如期上路；中國也做出反擊，包括對美國能源出口和農業設備加徵關稅。

川普27日表示，大量毒品仍借道加拿大和墨西哥進入美國；川普說，這些毒品以芬太尼為主，都是由中國製造和供應。

川普說，去年逾10萬人因這些極度容易成癮的毒品而死亡；川普說，過去20年來，美國有上百萬人因毒品死亡，這些人的家庭也因此遭到摧毀。

墨西哥27日將29名逮捕到的毒犯引渡到美國。

川普說，除非這些毒品停止流入美國，或者受到嚴格的限制，原訂的關稅將在3月4日生效；川普說，中國也會另外被加徵10%的關稅。

川普27日與英國首相施凱爾（Keir Starmer）會晤，並接受媒體提問。

針對媒體詢問是否再度加徵中國關稅，川普說明是「10+10」，在2月4日加徵10%的關稅之上再加徵10%的關稅。

華爾街日報報導，北京方面至今尚未針對川普政府的要求，減少用於製造芬太尼的化學原料出口；消息指出，中國未對減少芬太尼流入美國做出承諾，是川普與習近平未再度通話的原因。

川普27日並表示，預定4月2日上路的「對等關稅」（reciprocal tariff）也將按計畫生效。

川普13日簽署備忘錄（Memorandum），要求相關部門研擬對等關稅的計畫；商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）當時表示，預定4月完成相關規畫，4月1日就會把計畫交到川普手上，如果川普想要，4月2日就可以上路。