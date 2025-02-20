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烏克蘭先開戰？紐郵社論批川普顛倒是非、過度要求回報

記者胡玉立／綜合報導
俄羅斯總統普亭。（美聯社）
俄羅斯總統普亭。（美聯社）

川普總統指責烏克蘭總統澤倫斯基「開啟俄烏戰爭三年卻未及早結束它」的說法，就連保守派的「紐約郵報」（New York Post）也看不下去。該報編輯委員會18日晚間發表社論，痛批川普不該顛倒真相，甚至還擺出戰勝國姿態，對烏克蘭這個戰爭受害者獅子大開口，「過度要求回報」。

紐約郵報在社論中寫道，「烏克蘭是這場戰爭的受害者，更何況還是我們的盟友。」「這一回，川普要得太過頭了。」

川普18日在海湖莊園向媒體暗示基輔應對俄烏戰爭負責，他說：「你（澤倫斯基）已經在那裡三年了。你早該結束它，根本就不該與俄羅斯開始這場戰爭。」

紐約郵報在社論中澄清，澤倫斯基「並沒有挑起這場戰爭，他也沒有機會結束這場戰爭，除非向那個血腥的侵略者投降。無論川普想使用什麼談判策略，都不該顛倒事實。」

該報社論同時批評川普要求烏克蘭交出一半自然資源、港口和基礎設施收入，「回報」美國過去軍事援助的作法。

社論指出，華府為這場戰爭花費約1750億元，其中約700億元直接投入美國經濟，用於製造新武器，取代美國運往基輔的舊型號；這對美國國防製造商（和美國工廠工人）來說是個福音。至於其餘資金則大部分來自租借法案，並非免費贈送。

社論還指出，西方在其他方面也受益匪淺；基輔的努力削弱了莫斯科軍事能力，戰爭正在嚴重損害俄羅斯的經濟。

社論寫道，川普要求烏克蘭交出其經濟很大部分來「回報」美國協助抵禦俄羅斯，是大錯特錯。事實上，以GDP比率來看，如此要求比第一次世界大戰後，戰勝國在「凡爾賽條約」中對德國施加的制裁還要嚴厲。最重要的是：幫助烏克蘭抵禦普亭的非法野蠻入侵，是正確做法；竭盡我們所能地壓榨這個飽受戰爭摧殘的國家，是卑鄙的。

美國和俄羅斯高級外交官在沙烏地阿拉伯會談，並將烏克蘭及其歐洲支持者排除在外。澤倫斯基19日表示，川普正活在俄羅斯製造的「虛假資訊空間」中，他「希望川普團隊能夠更誠實」。

烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

川普 烏克蘭 俄羅斯

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