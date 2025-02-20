福斯新聞：美提3階計畫 要烏國先大選 普亭盤算是親俄勝出

烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

福斯新聞18日報導，美國正拋出一項三階段俄烏和平計畫設想，即停火、改選烏克蘭總統、最後簽署和平協議。俄國 向來堅持烏國同意辦理大選前，不會簽和平協議。基輔則說，普亭的算盤是親俄的傀儡候選人可能當選並同意對俄讓步。

多名外交消息人士向福斯新聞說，美俄雙方都將烏國大選，視為順利推動俄烏和解進程的一項關鍵條件。但俄媒莫斯科時報報導，俄國外長拉夫羅夫18日在沙烏地阿拉伯會晤美國國務卿魯比歐率領的美方官員後，聲稱對前述三階段計畫相關消息不知情。

俄國屢次質疑澤倫斯基 作為總統的正當性。澤倫斯基的五年任期原應去年5月屆滿，但烏國憲法禁止戒嚴期間舉辦大選。幾名澤倫斯基幕僚已說，解嚴半年後才會改選。

基輔國際社會學研究所去年12月民調 顯示，澤倫斯基支持度從近三年前開戰初期的九成，下滑到約五成。俄國出生的美國情報專家柯富勒指稱，若烏國辦理大選，澤倫斯基不太可能勝選，畢竟其人氣去年底銳減，人民因戰事筋疲力竭，不少人意識到烏軍無法戰勝；俄國則幾乎肯定從事隱密行動影響選舉，以利親俄候選人勝出。

華府智庫大西洋理事會歐亞中心學者達尼里說，烏克蘭若在俄烏達成永久和平協議前改選，唯一得利就是普亭，這提供克里姆林宮動搖局勢穩定的機會。

澤倫斯基主要大選對手預料是現任烏國駐英大使、四星將領扎盧茲尼。扎盧茲尼曾任烏軍總司令，他在2023年11月英國經濟學人刊出的訪談稱，俄烏前線陷入僵局；澤倫斯基在翌年的重大人事改組將他開除，但此舉在烏國政壇支持度低落。

專精烏國民意的美國喬治華盛頓大學教授赫爾說，目前只有扎盧茲尼這類人物能在民調匹敵澤倫斯基，他們在烏國具備公認的愛國資歷，親俄勢力不太有立足之地。達尼里也認為，所有大選領先者都將是希望抗俄衛國的親西方、親歐洲人士。

赫爾預測，若簽署和平協議前舉行烏國大選，將提高澤倫斯基連任機會；許多人雖不認為他的戰爭作為盡善盡美，但烏國民眾仍有很強動力支持他作為抗俄象徵。基輔經濟學院公共政策教授戈姆扎則指，澤倫斯基的勝算視停火的確切條款而定；但今年不太可能停火，大選很可能最快也要到明年。