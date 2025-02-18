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彭博：川普拚俄烏復活節前停火 美官員坦言太趕

編譯中心／綜合報導
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烏克蘭「基輔獨立報」引述美國媒體彭博報導，幾名身分保密的美國官員透露，美國總統川普想要在今年復活節前達成俄烏戰爭停火，但有官員認為這樣的時程表恐怕「不切實際」。

「基輔獨立報」(The Kyiv Independent)指出，川普選前曾矢言，一旦主政將在24小時內結束這場戰爭。但自從他去年11月贏得總統大選後，相關時間表已一改再改。

根據彭博新聞(Bloomberg News)16日的報導，川普政府已告訴歐洲官員，美國希望在今年復活節前達成停火協議，也就是4月20日。

但其中一些消息人士表示，川普打算如此迅速達成協議以結束俄羅斯對烏克蘭的全面侵略戰爭，這樣的構想雄心勃勃，但「可能不切實際」。一名人士直言，今年底前達成協議的可能性大許多。

川普政府為了推進其結束俄烏戰爭的施政計畫，過去一週動作頻頻，其中一些舉動已引發歐洲和烏克蘭官員警覺。

川普12日先後與俄羅斯總統普亭及烏克蘭總統澤倫斯基先後通話。15日波蘭外交部長席科斯基(Radoslaw Sikorski)便在慕尼黑安全會議(Munich Security Conference)上表示：「歐洲的威脅無疑來自普亭(統治)的俄國，而川普與普亭通話是個錯誤。」

川普任命的俄烏問題特使凱洛格(Keith Kellogg)15日更說，俄烏之間的和平談判不會有歐洲的直接參與，這番說法震驚歐洲各國領袖。

有鑑於此，法國打算17日主辦歐洲領袖緊急峰會，討論俄烏議題相關策略。

川普 烏克蘭 普亭

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