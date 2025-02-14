加拿大13省長訪華府阻關稅 稱美加若翻臉、中國會得利

加拿大安大略省省長福特（前）與其他12名加拿大省長12日訪問華府。（路透）

面對美國關稅 威脅，加拿大 全國13個省和特區首長有史以來首次齊聚美國華府，12日共同向美國立法者、商業團體和勞工領袖闡述反對關稅的觀點。13名省長傳遞的主要訊息是：「（美國）與我們做生意，將幫助你們與中國競爭。」

此訪問團由安大略省省長福特（Doug Ford）領軍，他向美國立法者和商會代表說明美加合作共同抗中的戰略，他稱之為「堡壘美加」（Fortress Am-Can），透過此計畫在國家安全和資源領域與美國加強合作，限制中國投資，以及與美國同步對中國商品加徵關稅。

加拿大已經對電動車等一些中國製造的產品徵收與美國類似的關稅。

福特並向美國商會表示，他同意美國立法者的觀點，即中國「正在劫持全球供應鏈」，並稱「美國已經受夠了，美國工人已經受夠了，我受夠了。」

福特並強調美加兩國的鬥爭，最終漁翁得利的是中國。「我來告訴你，誰在袖手旁觀、大笑，那就是中國。」

福特並表示，過去一段時間，他與許多美國的州長和參眾議員交談，都聽到他們不贊成關稅的意見。「他們不會公開說，但他們都有提到，這是他們聽過的最瘋狂的事情。」

加拿大有10個省和3特區，其省長的地位如同美國的州長。13人的政黨不同、意識形態不一致，管轄的經濟體也有很大差異，但所有人都反對美國總統川普 （Donald Trump）的關稅，因為這將破壞北美一體化經濟的供應鏈。

同在華盛頓的加拿大財政部長勒布朗（Dominic LeBlanc）昨天也會見了川普的商務部長人選盧特尼克（Howard Lutnick）和其他官員。勒布朗向盧特尼克強調加拿大的立場，稱加拿大不願看到貿易戰爭，不想兩敗俱傷，但加拿大舉國上下因遭美國針對而變得非常團結，將全力捍衛主權和經濟利益。

川普對加拿大徵收的鋼鋁關稅恐高達50%，不僅重創加拿大，也將傷及美國的企業和消費者，勒布朗稱，他與盧特尼克的會面中，不斷強調雙邊都會受到的影響。

加拿大已公布反制美國關稅清單，如果川普關稅真的上路，會採報復性措施。

對於川普屢次提到加拿大應該變成美國第51州，令加拿大很反感，正在歐洲訪問的總理杜魯道（Justin Trudeau）也強調：「加拿大永遠不會變成美國第51州。」

但白宮副幕僚長布萊爾（James Blair）在與加拿大省長會晤後，在社交媒體上發文稱，儘管會晤愉快，但「我們從來沒同意加拿大不會成為第51個州」。